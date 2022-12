Ismét ünnepi kuponakció

Velünk könnyű a pénztárcabarát ünnepi bevásárlás, hiszen nem csak vonzó árainkkal várjuk vásárlóinkat, decemberi kuponakcióink során meg is ajándékozzuk őket.

Ünnepi bevásárlásért ajándék kuponok

Nálunk a nagybevásárláshoz még ajándék is jár, ha december 17-én és 18-án térnek be hozzánk. A 25 000, 30 000 vagy 35 000 forintot elérő vásárlások esetén 1500, 2500 vagy 4000 forintos kupont adunk ajándékba. Ezek 2022. december 19. és 24. között vásárolhatóak le bármelyik magyarországi áruházunkban. Ráadásul az adventi szombatokon és vasárnapokon az ALDI Online bevásárláson keresztül megrendelt ALDI-kosarak házhoz szállítása ingyenes. Vevőink – a kuponakciót megelőzően – az aldi.hu oldalon olvashatják a részleteket.

Megfizethető minőség – a saját márka titka

Választékunk mintegy 80%-a saját márka, azaz csak nekünk készítik őket, és kizárólag nálunk kaphatók. Mint minden termékünk, saját márkáink is kiváló minőségűek, de az áruk jóval kedvezőbb, mint a márkatermékeké. Ez látható a termék árcéduláján, illetve a „kilós árból” is. Könnyen előfordulhat, hogy saját márkáink választásával többet is és olcsóbban is vásárolhatnak. Saját márkáink sikerét – az elégedett vásárlókon kívül – különböző versenyeken és termékteszteken elnyert díjak is bizonyítják. Ha egy terméken ALDI logót látnak, biztos, hogy saját márkánkkal találkoznak. Több mint 100 saját márkanevünk alatt vevőink nemcsak élelmiszereket találnak, hanem – többek között – különböző műszaki cikkeket, gyerekjátékokat, kozmetikumokat, desszerteket, sporteszközöket, lakberendezési és ruházati cikkeket is. Azaz nemcsak az ünnepi fogások kapcsán, hanem a családnak és a barátoknak szánt ajándékok beszerzésekor is érdemes saját márkáink szezonális kínálatából választani, és így még többet spórolni, például MONARC, FERREX, TOYLINO, ENJOY FREE!, OMBIA, CRANE, MY LIVING STYLE, CROFTON vagy éppen MEDION termékeinkkel!

Velünk mindig spórolhatnak!

Az akció az ALDI Magyarország üzleteiben történő vásárlás esetén érvényes. Személyenként és vásárlásonként 1 darab kupon használható fel. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek és a promóciós szabályzat a www.aldi.hu/hu/az-en-aldi-m/nyeremenyjatekok-promocio weboldalon.