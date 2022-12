Otthagyja a Twittert Elton John, mert az oldal nem tesz semmit a félretájékoztatás ellen

Az utolsó turnéját megkezdő hetvenöt éves brit zenei ikon, Sir Elton John hirtelen leáll a Twitterre való posztolással – jelezte azt saját profilján.

A zenész a poszt szerint egyáltalán nem ért egyet az Elon Musk által nemrégiben 44 milliárd dollárért megvásárolt platform új irányával, ami ezentúl semmit sem tesz a félretájékoztatás ellen, sőt,

lehetővé teszi, hogy az mindenféle ellenőrzés nélkül virágozhasson.

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.

I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.

— Elton John (@eltonofficial) December 9, 2022