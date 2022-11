78 év után találkozott újra a Normandiánál partraszálló veterán, és egy francia nő, akinek azóta őrizte a fényképét

A 99 éves Reg Pye-ban olyan mély nyomot hagyott, amikor a most 92 éves Huguette-nek odaadta egy nap a vacsoráját, hogy azóta is a pénztárcájában tartotta a fotót, amit az akkor 14 éves francia lánytól kapott cserébe. Videón a nagy találkozás! A normandiai partraszállás óta őrizte a fényképet

Egy 99 éves veterán, aki a második világháború idején Franciaországban egy lánynak adta a vacsoráját, 78 évvel később újra találkozott a nővel, akivel 1944 nyarán egyszer megosztotta a vacsoráját. A dél-walesi Burry Portból származó Reg Pye a királyi mérnökök 224-es tábori századánál szolgált a normandiai partraszállás idején, mint utászokat, aknákat és lőszereket szállító sofőr.

Miközben 1944 júniusában, 14 nappal a D-nap után, Normandián haladt keresztül, és az egy szelet lekváros kenyérből és egy szardíniakonzervből álló vacsoráját majszolgatta, Pye észrevette, hogy egy 14 éves lány bámulja őt. Az akkor 21 éves férfi azonnal odaadta a lánynak a lekváros kenyeret, mire a lány még azelőtt elszaladt előle, hogy megette volna az ételt.

Amikor a katona másnap reggel felébredt, azt vette észre, hogy a lány félig megtöltötte az ételes dobozát tejjel, és egy képet hagyott magáról, a hátuljára írt üzenettel – a 99 éves veterán ezt a képet azóta is a pénztárcájában tartotta.

Az Evening Standard azt írja, hogy egy Taxi Charity for Military Veterans (Jótékonysági taxi a veterán katonáknak) elnevezésű, londoni taxisok által működtetett, veteránok számára ingyenes hollandiai, belgiumi és franciaországi utakat biztosító szervezet kampányának hála idén novemberben azonosították a lányt, a most 92 éves Huguette-et, és össze is hozták az idős úrral Franciaországban.

Rye pedig nemcsak az azóta őrizgetett fényképet vitte el magával megmutatni Huguette-nek, hanem egy szelet lekváros kenyér is volt nála ajándék gyanánt.

„Örülök, hogy ilyen hosszú idő után újra látom.(…) Megöregedtünk, de még mindig ugyanazok vagyunk” – mondta a viszontlátás alkalmával az idős veterán a francia asszonynak, aki most nem szaladt el előle. Majd a családtagjaik, a stáb és egy tolmács jelenlétében pezsgővel ünnepelték meg, hogy mindketten ilyen szép kort éltek meg, és ennyi idő után újra találkozhattak.

A nagyon rövid találkozásom emléke ezzel a fiatal lánnyal örökre velem marad. A legsötétebb időkben ez a kis emberi kapcsolat hatalmas nyomot hagyott az életemben, 78 éve hordom a fényképét a tárcámban, mindig abban a reményben, hogy újra találkozhatunk

– mesélte a 99 éves úr, aki egyébként 20 évvel ezelőtt egyszer már Normandiába utazott, hogy megtalálja Huguette-et, de akkor nem járt sikerrel.

Miután Paul Cook, a Taxi Charity for Military Veterans önkéntese meghallotta Rye történetet, a szervezet közösségi médiakampányt indított, amely végül újra összehozta a párt.

„El sem hiszem, hogy végre megtalálták, és szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, beleértve a barátunkat, Emmát, a taxisofőrünket, Pault és a Taxi Charity francia tanácsadóját, Nathalie Varniere-t, akik segítettek abban, hogy az álmom valóra váljon” – hálálkodott a 99 éves Reg Pye az életre szóló élményért.

A Taxi Charity for Military Veterans történetet bemutató videóját itt lehet megtekinteni (a nagy találkozás pillanatai 3 perc után nem sokkal kezdődnek).