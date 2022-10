Járai Kíra a gyerekvállalásról: Csak az szól mellette, hogy megnézném, belőlünk milyen gyerek születne

Járai Kíra Palik László vendége volt a Futtában című műsorban, ahol többi között Járai Mátéval való kapcsolatáról beszélt.

Ez egy kapcsolati forma, amiben mi élünk, és amit megosztottunk. De ezzel nem érzem azt, hogy olyan elképesztően intim részleteket árultunk volna el a magánéletünkről, csak nagyon szokatlan. Emiatt folyamatosan ott van az a jelző előttünk, hogy »a nyitott kapcsolatban élő«. Ezt nem is nagyon szeretem, inkább »szabadon élőnek« mondanám, vagy nem is tudom… Mivel ez érdekli nagyon az embereket, bármennyire is nagyon sokan negatív dolgokat gondolnak erről