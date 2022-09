Szívbetegsége miatt Inti többé nem ihat alkoholt, de napi másfél liternél több vizet sem

Az étkezésére is odafigyelnek Sáfrány Emesével.

Inti szeptember elején került kórházba, a szíve ekkorra már csak az alapfunkciókat látta el. A zenészt szívritmuszavar és szívelégtelenség miatt kezelték, egy sikertelen szívsokkoláson is túl esett, a múlt héten viszont hazajöhetett a kórházból, szombaton már fel is lépett a TNT-vel, bár azt leszögezte, biztos nem fog annyit ugrálni, mint amennyit a közönség megszokhatott tőle.

Sáfrány Emese most a Bornak mesélt arról, hogy a párjával a kórházi kezelések után ott tudták folytatni az életüket, ahol előtte „abbahagyták”, Intinek viszont több szabályt is be kell tartania, amiben a légtornász is igyekszik segíteni őt.

Többek között nem ihat alkoholtartalmú italokat, bár ezt könnyen elfogadta, ez picit sem okozott számára problémát. Naponta másfél liter folyadéknál nem vihet be többet a szervezetébe, hogy ne terhelje túl a szívét. Igyekszem az étkezésére is odafigyelni, és ő mindent ügyesen be is tart. Mivel én cukormentesen és egészségesen étkezem, Inti is szívesen hagy fel a régi szokásaival

– mondta Sáfrány.