Házasodna a gazda: Péter gazda olyan feladatot adott a jelöltjeinek, amit ő sem tud megcsinálni

Péter gazda közös programra vitte a jelöltjeit, ám míg Klaudia mellette ült a traktorban, a többi hölgy a platón utazott, kitéve az út menti faágak csapásainak. Áginak nem annyira jött be a kaland, és hogy folyton le kellett hajolniuk, hogy ne csapják őket arcon a gallyak.

Én olyan dühös voltam, hogy hűha. Gondolatban megfordult bennem, hogy ez nem egy biztonságos járgány, nagyon is veszélyesnek tűnt. Olyan mérges voltam, hogy megfogalmazódott bennem, hogy valójában mit is keresek én itt? Rendben, hogy mi egy férfi miatt vagyunk itt, de azért bármit és ilyet egy bárkiért is, azt így nem