Házasodna a gazda: Viktória a saját munkájára hivatkozva kikosarazta Zsolt gazdát, majd hazament

Ilyen indokot se hallottunk még ebben a műsorban.

Zsolt gazda kiválasztotta azokat a lányokat, akikkel jobban is meg szeretne ismerkedni a Házasodna a gazda című műsorban. Így tett Viktóriával is, aki nem is annyira örült a döntésnek.

Örülök, hogy engem is kiválasztottál, viszont be kell vallanom valamit: szívesen megismerkedtem volna veled, tényleg a szemedbe szerettem volna nézni. Viszont a munkámból nem tudtam elszabadulni, így nem tudok igent mondani erre a pár napra, amit nagyon sajnálok.

Zsolt gazda csalódott volt, azt hitte, megbántotta Viktóriát.

Lehet, hogy egy értékes embert veszítesz el. Egy olyan embert, aki talán tudna őszinte szívvel szeretni téged.

A lány újfent elmondta, szeretne maradni, de a munkája miatt ezt nem teheti meg. Végül Viktória helyett egy másik lányt, Emesét választotta a gazda, aki felemás érzésekkel fogadta a döntést: „Nem tudtam eldönteni, hogy ennek örülök vagy sem, vagy épp megalázónak találom”.