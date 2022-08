Galambos Lajos a párkapcsolatairól: Ott nem egy ünnepelt sztár vagyok, hanem ugyanaz a százharmincadik senki

Nem szeretne többet a magánéletéről nyilatkozni.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, több mint egy év után nemrég véget ért Galambos Lajos kapcsolata. Akkor arról szóltak a hírek, hogy a szakításban a többi között az is közre játszott, hogy a nő nehezményezte, hogy a zenész a válás után is jóban maradt a volt feleségével. Galambost most a Reggelibe is elhívták, hogy megszólaljon a témában.

Az interjút azzal kezdte, hogy elmondta: sokat törte azon a fejét, hogy elfogadja-e egyáltalán a meghívást. Arról, hogy végül miért döntött úgy, hogy vállalja a szereplést ezt mondta:

Azt gondolom, hogy egy közszereplőnek illik megszólalni mindazokkal kapcsolatban, ami vele történik. Ami nagyon nagy csalódás ebben az egészben, hogy ha megjelenik egy interjú vagy egy cikk, annak különböző mutációi és olyan valótlan dolgok is megjelennek, ami sértő a korábbi kapcsolatra nézve. Ez azért bánt engem

– fogalmazott.

Mint mondta, húzott egy vonalat, és a jövőben nem nagyon szeretne a magánéletéről beszélni, mert eddig ebből általában rosszul jött ki. Úgy gondolja, hogy ezzel kapcsolatban kiszerepelte magát, és szívesebben szerepel zenészként.

Visszautalva a szakításra, leszögezte, hogy nem igaz, hogy a féltékenység miatt ért véget a kapcsolat, de további részleteket nem árult el.

Én ugyanolyan hétköznapi ember szeretnék maradni egy kapcsolatban, mint amilyen a másik. Tehát ott nem egy ünnepelt sztár vagyok, hanem ugyanaz a százharmincadik senki. Nem akarok mindig egy esemény lenni. Tegnap fellépésen voltam, nagyon jó volt, hogy figyeltek rám, de én mindig úgy ülök le egy étteremben, hogy háttal mindenkinek. Nem azért, mert tiszteletlen vagyok, hanem azt a kis diszkréciót, a privát életemet szeretném megtartani. De legszívesebben már nem is járok sehova

– mondta el.

Annyira megviselték az elmúlt időszak eseményei, hogy egy-két hete teljesen befelé fordul. Mint mondja, az utóbbi 30-40 évet végig rohanta, így most már nyugodtságra vágyik, ezért kevesebbet felkérést is fog elvállalni a jövőben.