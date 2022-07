MC Hawer saját érzékenységéről: A nőnek férfi kell, nem ilyen

Néhány héttel ezelőtt Koczka Géza, azaz MC Hawer arról mesélt, milyen párkapcsolatra vágyik, pontosabban milyen nőre. Saját magát fiatalosnak tartja,

Szívesen összejönne 40 évvel ezelőtti tiniszerelmével is.

Hasonló mélységeket ütött meg legutóbbi posztjában, ahol elmondta, az elmúlt hónapjai a párkapcsolati válságokról szóltak. Ahogy írta, azért is kínos neki, hogy emiatt depresszív hangulatban volt sokszor, mert az ő feladata a bulicsinálás.

Ez a hivatásom. Csak a színfalak mögött élhetem meg a fájdalmakat… Megtaposták a lelkemet, összetörték a szívemet. De ebből is felálltam, megyek tovább… Ezt csak azért írtam le, mert sokan azt gondolják, minden mocskolódás lepattan rólam. Pedig nem. Érzékeny vagyok. Talán ezért is véreznek el a párkapcsolataim… A nőknek férfi kell, nem pedig ilyen. Azt gondolom, most egy jó ideig egyedül fogom járni az utam. Igyekszem megtalálni a boldogságot másban. Nem adom fel. Nem olyan fából faragtak.