Bár közös koncertet ígértek, Majka tegnap váratlanul Curtis nélkül lépett színpadra

Egyelőre nem tudni, miért.

Majka és Curtis a minap az Instagramjukon is emlékeztették a közönségüket, hogy a turnéjuk következő állomása Villány. Az énekesek posztjai alatt viszont több rajongó is jelezte, hogy Curtis tegnap nem lépett színpadra Baranya megyében. Ezt azok a felvételek is alátámasztják, amelyeket Majka posztolt a közösségi oldalára, ezeken sem látható ugyanis a rapper.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Peter Majoros (@majesz187) által megosztott bejegyzés

Hogy Curtis miért maradt távol a fellépéstől, azt egyelőre nem tudni, sem ő, sem pedig Majka nem posztolt ezzel kapcsolatosan. Curtis tegnapi bejegyzése alatt egy rajongó arról írt, hogy Majka a koncerten sem adott egyértelmű választ a társa hiányát illetően, viszont valamilyen új formációról beszélt.

A turné egyébként ma Siófokon, holnap pedig Egerben folytatódik.