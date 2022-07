Farkasházi Réka: Régen ciki volt szappanoperában szerepelni, ma meg már sikkes dolog

Farkasházi Réka volt a Palikék Világa nevű YouTube-csatorna Három Igazság című műsorának legutóbbi vendége. A színésznő – aki a Barátok Közt című napi sorozatban vált ismertté 21 éves korában – elmondta, hogy sosem akarta levetkőzni Kertész Mónika karakterét. Ennek oka az, hogy ez a skatulya mások fejében él, nem pedig az övében.

– mondta el, mire a műsorvezetők kijavították, hogy inkább százezrekről, milliókról lehet szó.

Farkasházi Réka kijelentette: rengeteget köszönhet a szerepnek, a produkciónak, és az alkotóknak. Ennek ellenére előfordult, hogy egy szereplőválogatáson egy nagyon elismert rendező felhozta neki mindezt.

Nem kaptam meg a szerepet, de már nagyon jól dolgoztunk együtt a castingon is. Amikor kimentem, utánam jött, és megkérdezte, hogy »Nem zavar téged, hogy ennyire be vagy skatulyázva, és egy másik fiókban vagy, mint amibe való lennél a képességeid által?« És mondtam, hogy »Figyelj, én most mit csináljak? Nem az én fejemben van az a fiók«.