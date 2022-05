Vashiányteszt: kattintson, és tudja meg, van-e vashiánya (x)

A vashiány tünetei nem specifikusak, ezért nem minden esetben ismerjük fel, mi lehet a problémánk oka. Ha tartósan fáradtak vagyunk, gyakran fáj a fejünk vagy hullik a hajunk, az vashiány jele is lehet. Ne vegyük félvállról!

Ezek a tünetek vashiányt jelezhetnek

A vashiányt számos testi változás kísérheti, amelyekre érdemes odafigyelnünk. A legáltalánosabb tünet talán a tartós fáradtság, ami pihenés után sem szűnik meg. Emellé társulhat a kimerültség érzése, a fizikai gyengeség, az ingerlékenység és a koncentrációs nehézség. A vashiány következtében az arcbőrünk egyre sápadtabbá, az ajkunk és az ínyünk színe egyre halványabbá válhat, és karikák jelenhetnek meg a szemünk alatt. Mivel kevesebb oxigén jut a sejtjeinkbe, ezért mozgás közben hamarabb kifulladunk, és csökken az állóképességünk is. A körmeink barázdáltak, töredezettek lehetnek és erős hajhullást tapasztalhatunk. A vashiány miatt az agyunkba is kevesebb oxigén jut, ezért tartós fejfájástól szenvedhetünk. Az is előfordulhat, hogy szokatlan dolgokat kezdünk el kívánni, szívesen kóstolunk például sarat, krétát, agyagot vagy jeget. Vashiányra gyanakodhatunk akkor is, ha a torkunkban gombócot érzünk, vagy csökken a libidónk.

Ezért figyeljünk a vaspótlásra

A vas a szervezetünk számára nélkülözhetetlen nyomelem, hiszen fontos szerepe van az alapvető élettani folyamatokban. Szükség van rá a vérképzéshez, az oxigénszállításhoz, az idegrendszeri fejlődéshez és a testi növekedéshez, de ugyanúgy az immunrendszer megfelelő működéséhez is. A széklettel, verítékkel, levált hámsejtekkel mindennap veszítünk minimális mennyiségű vasat, és mivel a szervezetünk nem tudja ezt a nyomelemet előállítani, ezért magunknak kell gondoskodnunk a megfelelő vaspótlásról. A vas hiánya ugyanis rontja a testi erőnlétet és csökkenti a szervezet energiaszintjét, az immunrendszer gyengülését is okozhatja. Ha kevés a vas a szervezetben, akkor kevesebb oxigén jut a szervekbe és a szövetekbe, emiatt pedig fáradékonyabbak, energiaszegényebbek leszünk, fogékonyabbakká válunk a fertőzésekre.

