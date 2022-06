Figyeljünk a testünk jelzéseire: ezek a vashiány legfurcsább tünetei

Ha a vas mennyisége valamilyen oknál fogva csökken a szervezetünkben, akkor súlyos zavarok támadhatnak a test működésében, ami számos, ráadásul elég furcsa tünetet okozhat.

A leggyakoribb vashiányos tünetek a tartós fáradtság, a koncentrációképesség csökkenése, feltűnő sápadtság, gyakori fejfájás. Emellett viszont sok más, gyakran fura tünet is jelzi a vashiányt, ami nemcsak az időseket és a betegeket, hanem az aktív életet élő férfiakat és nőket egyaránt fenyegeti.

Tudtad?

Az ember nemétől és életkorától is függ, mennyi vasra van szüksége naponta. A férfiak átlagosan napi 1 mg, a nők napi 2 mg, a várandós nők pedig napi 3 mg vasat veszítenek. Mivel a szervezet nem tud vasat előállítani, azt kívülről kell bevinni – természetes úton táplálékkal, szükség esetén vaspótlókkal.

Szapora szívverés

Ha egyik pillanatról a másikra azt tapasztalod, hogy bizonyos napszakokban minden ok nélkül elkezd zakatolni a szíved, akkor vashiányra is gyanakodhatsz: ilyenkor a szív egyre erőteljesebben pumpálja a kevesebb oxigént tartalmazó vért.

Duzzadt nyelv, kanál alakú körömelváltozások

A nyelv vashiány esetén gyulladt, érzékeny, érdes felületűvé válhat. Jellegzetes körömelváltozások jelennek meg: a körmök a közepükön behúzódnak, szélükön kiemelkednek, mintegy kanálszerű behorpadást formázva.

Kívánod a krétát? És a jeget?

A vashiányos emberek furcsa dolgokat kezdenek kívánni: krétát, agyagot, papírt, földet, akár koszt is, de gyakori az is, hogy a duzzadt nyelv miatt a jeget ropogtatják szívesen.

Gyakori fejfájás és koncentrációs zavarok

Sejtjeink és idegrendszerünk normál működéséhez elengedhetetlen a vas, ezért hiánya esetén gyakran fáj a fejünk, és nehezebben megy a koncentráció is. A vashiányt minden sejtünk megsínyli, érzékeny idegrendszerünk pedig az említett tünetekkel jelez.

Erőteljes hajhullás

Érdemes vashiányra gyanakodni akkor is, ha erőteljesen elkezd hullani a hajunk. A rosszabb oxigénellátottság következtében a hajhagymák károsodhatnak, emiatt tapasztalható ez a probléma. Szerencsére a vas mennyiségének helyreállása után a hajhagymák regenerálódnak, és a hajhullás is megszűnik.

A lábak kényszeres mozgatása

A láb kényszeres mozgatása, azaz a nyugtalan láb szindróma (RLS) hátterében is gyakran állhat vashiány. Egy kutatás szerint az RLS valószínűsége 24 százalékkal magasabb a vashiányosok körében.

Zúzódások, bevérzések

Vashiány esetén könnyen keletkeznek rajtad zúzódások, bevérzések, mert akár a legkisebb behatásra is sérülhetnek a bőr alatti kapillárisok, vénák, ami bevérzést, zúzódásos nyomot hagy a bőrön.

Hideg végtagok

Bár a hideg kezek vérkeringési zavarokról és pajzsmirigybetegségről is árulkodhatnak, a fagyos végtagok a vashiányos vérszegénység egyik leginkább szembetűnő jelének is számítanak. Az alacsony hemoglobinszint miatt a testrészek nem jutnak elegendő oxigénhez, a vérkeringés fenntartása a szívtől nagyobb munkát igényel, így gyakran társul ez a tünet légszomjjal, szívdobogásérzéssel, szédüléssel, fejfájással is.

Jellemző még a száraz, érzékeny bőr, fázósság, berepedezett ajkak, herpesz megjelenése, de a memóriazavar és a csökkent szexuális vágy szintén lehet a vashiányos állapot tünete.

Tipp: a legjobb vasforrás az állati eredetű fehérje, a hús és a belsőségek. Természetesen a növények, például a zöld főzeléknövények, a salátafélék vagy a bab, a borsó, a lencse és a zab is tartalmaznak vasat, de ezekből kevesebbet tud hasznosítani az emberi szervezet.

