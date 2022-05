Voksán Virág: Nem vagyok az a tipikus anyuka, inkább vagányabb, bevállalósabb

Voksán Virág DJ-karrierjéről beszélgettek magával a modell-DJ-vel a Reggeli stúdiójában. Voksánt kétgyermekes családanyaként konferálták fel, de ő javított, mondván, van az hét is, mert ő a kutyáit is gyerekeinek tekinti. Peller Anna megjegyezte, nem egyszerű két kicsi gyerek és öt kutya mellett háztartást vezetni.

Nagyon nehéz, főleg nekem, akiről ugye, sokan nem is gondolták, hogy majd gyerek és család lesz, mert nem nézték ki belőlem. Most se vagyok az a tipikus anyatípus, inkább vagányabb meg bevállalósabb. Én a nagyon pici gyerekekhez nem értek. Soha nem is voltam az a türelmes típus. Úgy érzem, amikor már elérnek egy bizonyos fejlettségi szintet korban, agyban, én akkor jövök ki jobban a gyerekekkel