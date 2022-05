Mardoll: Vannak, akik azt hiszik, hogy semmiért nem kell megdolgoznom, mert gazdag családban nőttem fel

Szerinte az emberek nem fordítanak elég időt arra, hogy megismerjék őt.

Ma debütált Mardoll Queen című dalának klipje, melyben a rappernő nem spórolt a szitokszavakkal. A Reggeliben el is mondta, hogy a rapet Magyarországon a férfiak szakmájának tekintik, ő pedig azt akarta megmutatni, a nők is legalább olyan ügyesek ebben a műfajban.

Mardoll az esti Fókuszban is visszatért. A riportban elmondta, hogy szerinte ő lesz az első igazi magyar rappernő, illetve azt is elárulta, hogy vannak, akik egyszerűen gazdag lánynak könyvelték el, és nem adnak időt neki, hogy megmutassa, ki is valójában.

Az emberek azt gondolják, hogy gazdag családban nőttem fel, és nem fordítanak időt arra, hogy megismerjenek engem, vagy a zenémet

– mondta a rappernő, aki szerint bár a Survirvorben való szereplése után enyhültek a személyét körül lengő sztereotípiák, máig vannak, akik szerint neki semmiért nem kell megdolgoznia.

31 napig voltam ott, mindenki azt hitte, hogy az első héten kiesek. Azóta nem tudnak úgy beszólni, de vannak, és szerintem mindig lesznek is olyanok, akik azt hiszik, hogy minden könnyen jön az életembe, és semmiért sem kell megdolgoznom

– magyarázta.