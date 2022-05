Volodimir Zelenszkij és felesége alig látták egymást, mióta kirobbant az orosz-ukrán háború

Több mint két hónapig csak telefonon tarthatták a kapcsolatot.

Oroszország február 24-én hajnalban teljes körű támadást indított Ukrajna ellen Vlagyimir Putyin elnök utasítására. A háború eseményeit továbbra is élőben követjük a 24.hu-n.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij és felesége, Olena Zelenszka a minap egymás mellett ülve adtak exkluzív interjút. Mint kiderült, több mint két hónapig nem látták egymást, most is csak ritkán sikerül időt tölteniük, így az interjú körülményeiért is hálásak. Zelenszka hangsúlyozta, hogy a háború sem állhat közé és a férje közé.

Most a munkájának él, alig látjuk. A mi családunkat is szétszakította a háború. Ezért köszönöm ezt a lehetőséget is, hiszen most is időt tölthetünk egymással

– idézték a Fókusz mai adásában az ukrán first lady-t, aki arról is mesélt, hogy február 24-én furcsa zajokra ébredt, majd öltönyben talált rá az épp távozni készülő férjére.

Furcsa hangokra ébredtem és láttam, hogy Volodimir nincs mellettem. Átmentem a szomszéd szobába, ahol már öltönyben állt, majd azt mondta: elkezdődött. Azóta alig láttuk egymást. Megértem, miért volt olyan feszült. Már akkor rájöttünk, hogy az életünk örökre megváltozott, és azóta csak arra várok, hogy azt mondja: befejeződött.

