Borzalmas szóviccet kommentelt a NASA Chris Evans fotója alá

Új fotókkal rukkolt elő Instagramján Chris Evans, aki egy Henry Cavill-féle arcszőrzettel mutatkozott az első képén, na meg egy NASA feliratú sapkában. A második képen bajusz már nem volt, a sapka maradt, csak épp nem a NASA-s.

Az amerikai űrrepülési szervezet hivatalos Instagram-fiókjának kezelője ott is hagyott egy borzalmas szóviccet, afelől érdeklődve, hová tűnt a sapka.

We mustache you a question: where’d the hat go?