5 tipp, ami segíthet, hogy jól aludjunk

Amikor sok stressz ér bennünket, akkor nehezebb az elalvás. Az elmúlt két évben a korlátozások és a bizonytalanság miatt tovább nőtt azoknak a száma, akik képtelenek nyugodtan átaludni az éjszakát. Adunk néhány hasznos tanácsot, ami segíthet a jobb alvásban!

Amikor heteken, hónapokon át nem tudjuk kipihenni magunkat, annak számos negatív hatása lehet a mindennapi életünkre. Napközben állandóan feszültek lehetünk, kevésbé tudunk koncentrálni és sosem érezzük magunkat igazán életerősnek. Tehát kijelenthetjük, hogy a kialvatlanság nincs jó hatással sem a mentális, sem pedig a fizikális állapotunkra.

Mutatunk pár trükköt, hogy mit tegyünk, ha jól szeretnénk aludni.

1. Varázsoljunk hangulatos körülményeket

A hálószoba ideális esetben békés, rendezett, nyugalmat árasztó tér, ahová jólesik hazamenni egy mozgalmas, fárasztó nap után. A hálószobánkat tegyük minél komfortosabbá, megnyugtatóbbá, hiszen még a jó alvók számára sem közömbösek az alvás körülményei, az inszomniában szenvedőknek pedig különösen fontos, hogy a hálószoba valóban a nyugalom szigete legyen. A természet közelsége megnyugtatja az embert, épp ezért célszerű a természet varázsát behozni otthonunkba.

A növények és a virágok mellett érdemes lehet a burkolatokban és a textíliákban is megidézni a természetet. A hálószobában csakis olyan tárgyakkal vegyük magunkat körül, amelyek a pihenést szolgálják. Szabaduljunk meg a feleslegtől, és csak olyan dolgok legyenek körülöttünk, amelyek megnyugtatnak és jókedvre derítenek. Gyújtsunk esténként gyertyát, füstölőt, amely nyugodt, kellemes hangulatot varázsol a szobánkba.

2. Ne együnk túl sokat

A nem terhelt gyomor jól alszik – tartja a mondás, ezért vacsorára már ne együnk sokat és kerüljük a csípős, fűszeres ételeket, a cukros finomságokat. Legyenek tiltólistán este a koffeintartalmú italok – ne csak a kávé, hanem a fekete tea és az energiaitalok is –, ezen kívül zöld teát sem ajánlott lefekvés előtt fogyasztani. Ha jól szeretnénk aludni, az alábbi ételek segíthetnek ebben: mandula, mézes tej, zabpehely, egy csésze nyugtató gyógytea (kamilla, citromfű, rozmaring, levendula).

3. Meditáljunk, lélegezzünk

Az alvás előtti meditatív állapot gyakorlásával (amikor az elme megszabadul a félelem, a mohóság, az utálat és a tudatlanság terhétől) segíthetünk az agy hatékony kikapcsolásában és pihentetésében.

Ha zaklatottak vagyunk elalvás előtt és keszekusza képeket látunk, amikor lehunyjuk a szemünket, akkor érdemes lecsillapítani a gondolatainkat. Próbáljuk ki a meditációt.

Feküdjünk le a matracra, vagy akár a szőnyegre, az ágy mellé. Fontos, hogy ne hideg felületen dőljünk le és lehetőleg kellemes hőmérsékletű legyen a szoba. Helyezzük a két kezünket a hasunkra, tenyérrel lefelé. Kezdjünk el nyugodtan, lassan lélegezni. Mélyebben és lassabban vegyük a levegőt. Csak arra figyeljünk, hogyan szívjuk be a levegőt, majd hogyan áramoltatjuk: be és ki, be és ki, be és ki. Ezzel a légzésgyakorlattal elterelhetjük a figyelmünket a gondokról, és általa a blokkoló stresszt is elűzzük magunk mellől.

Irányítsuk a figyelmünket a saját testünkre, ahogy minden tagunk nyugodtan ellazul. Ismételjük a következő mondatot magunkban: „Nyugodt vagyok, békésen fekszem, hamarosan elalszom.”

4. Pozitivitás

A pozitív gondolatok segítenek abban, hogy könnyebben elaludjunk és olyan dolgokra fókuszáljunk, amik nem leblokkolnak, hanem inspirálnak. Ha a dolgok jól mennek, olyankor könnyű jó hangulatban maradni. Ám ha rossz a helyzet, akkor ez komoly kihívás, hiszen az elmét elárasztják a negatív képek.

Az ilyen pillanatokban idézzük fel gyorsan a napunkat, és keressünk egy jó pillanatot – nem számít az sem, ha csupán apróság jut eszünkbe. Ha aznap nem volt ilyen, akkor gondoljunk vissza egy hétre vagy egy hónapra. A lényeg, hogy találjunk egyetlen olyan kis fix pontot, ami segít a gondolatainkat jó irányba fordítanunk.

5. Lekapcsolódás a világról

Időről időre tanácsos „lekapcsolódnunk” a világról, a mindennapok híreiről csakúgy mint az e-mailekeről és a telefonhívásokról, hogy kicsit pihentethessük az agyunkat és könnyebben álomba szenderüljünk.

Nem szerencsés ugyanis, ha rendszeresen 0-24-ben elérhetőek vagyunk, mert akkor a stressz is bármikor utolér bennünket. Néha kapcsoljuk ki tehát a telefonunkat és jöjjünk le a közösségi oldalakról. Tévézés helyett is érdemes olykor inkább olvasni vagy zenét hallgatni, és egy kellemes illóolajos fürdő is relaxáló hatású lehet lefekvés előtt.

