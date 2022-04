Singh Viki új dalában rappelve szól be a rosszindulatú embereknek

„Azoknak akiknek az okoz örömöt, hogy másokat megaláznak, bántanak, kiközösítenek, csúfolnak!”

Singh Viki legújabb posztjában bejelentette, hogy nemsokára érkezik új dala, amihez a jelek szerint videóklip is társulni fog. A posztból kiderült, hogy nem csak énekelni, hanem rappelni is fog, a szám témája pedig a rosszindulatú emberekről és trollokról szól majd. Singh Viki az elmúlt időszakban többször is hangot adott annak, hogy sokan támadták az internetes felületeken, például, amikor kiakadt azon, hogy emberek kiakadnak, hogy van, aki retusálja a fotóit.

Na akkor most már itt az ideje elárulnom néhány infót az új dallal kapcsolatban ugye?? A lényeg, hogy #nagyonhamarosan jön, érkezik, robban, és elképesztően menő lesz!! ☄️Ja, és rappelni fogok benne… végig! Sőt! Az egész egy #rap dal… na jó picit azért énekelek is! Hogy miről szól? Talán a sokat sejtető fotókból amik a klipforgatáson készültek, ki tudtátok következtetni, hogy elég erősen be fogok szólni (többed magammal) a bántalmazóknak/trolloknak/rosszindulatú embereknek! Azoknak akiknek az okoz örömöt, hogy másokat megaláznak, bántanak, kiközösítenek, csúfolnak! Szóval figyeljétek az oldalaimat mert hamarosan becsapódik az #irigykutya és felrázza itt picit a dolgokat!! #szeretet #türelem #megbecsülés #tisztelet #támogatás #elfogadás #stopbántalmazás #hamarosan #újdal

@matuzpictures