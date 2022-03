Zendaya saját magát sminkelte ki az idei Oscar gálára

Minek neki profi sminkes?

Mivel akár csak a Vogue YouTube-csatornáján rengeteg olyan videó található, melyben végig nézhetjük, hogyan készülnek a sztárok végeláthatatlan ideig egy vörös szőnyeges eseményre, nem meglepő, hogy nyilván profi szépségápolási csapattal dolgoznak. Legalábbis biztos, hogy mindig kéznél van egy profi sminkes vagy fodrász. Zendaya idén úgy döntött, az Oscar-gálán saját kezűleg gondoskodik a sminkjéről, amelyet az est egy pontján még fel is turbózott kicsit.

Kapcsolódó Jót tett az Oscar nézettségének Will Smith pofonja Még mindig sokkal kevesebben nézték, mint korábban, de a tavalyi mélypontról sikerült kilendülni.

A gála vörös szőnyegén ugyanis még visszafogottabb szemsminkkel jelent meg, a műsor utáni Vanity Fair afterpartin azonban már egy sokkal élénkebb, füstösebb árnyalat látszódik a szemhéján. Az eseményről készült fotókat ő maga is megosztotta Instagram-oldalán, a Story funkció segítségével pedig elárulta követőinek, hogy néha napján, mint például most is, szereti saját magát sminkelni.