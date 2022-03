Sarolta hercegnő grimaszolt a Fülöp herceg emlékére tartott misén, már most imádják az erről készült videót

A néhai Fülöp herceg tiszteletére tartottak emlékünnepséget a Westminster-apátságban, ide a brit királyi család nagy része ellátogatott. A szentmisén ott volt Vilmos herceg és Katalin hercegné két gyereke, Sarolta és György is (Lajos herceget otthon hagyták).

A Twittert azonban nem a mise, sokkal inkább Sarolta hercegnő tartja lázban, miután előkerült egy felvétel arról, ahogy a hatéves hercegnő grimaszolt egyet a kamerának. Hogy a kamera felfedezése, esetleg az istentisztelet közben elhangzott mondatok váltottak ki ilyen reakciót a hercegnőből, azt nem tudni, de miután a BBC élőben közvetítette az eseményt, a tévénézők jót szórakozhattak az arckifejezésén.

Princess Charlotte is so cute 😭 glad she’s not overwhelmed by the amount of cameras around and just having fun with it #DukeandDuchessofCambridge pic.twitter.com/SS5g3SMeeX

— Mae (@lomlkge) March 29, 2022