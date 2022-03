Mellkasi fájdalmakra panaszkodott halála előtt Taylor Hawkins

Bár hivatalos álláspont még nincs azzal kapcsolatban, mi okozta Taylor Hawkins, a Foo Fighters dobosának halálát, egy spanyol nyelvű közlemény újabb információkkal szolgált a tragédiával kapcsolatban. A kerületi egészségügyi hivatal közleménye szerint a bogotai Four Seasons Casa Medina hotelből egy mellkasi fájdalmakra panaszkodó férfi miatt érkezett bejelentés, ám a helyszínre kiküldött mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Arról, hogy pontosan mit állapítottak meg a helyszínen nem szól a jelentés, ahogyan a halál okairól sem tesznek említést. A Reuters szerint a zenész halálának ügyében nyomozást indítottak, ám annak részleteiről nem adott ki tájékoztatást a főügyészség.

Bár az okokat egyelőre csak találgatni lehet, több helyen vetik fel a drogtúladagolást lehetőségét, Hawkins ugyanis bevallottan drogproblémákkal küzdött. 2001-ben kis híján bele is halt a herointúladagolásba, amitől kómába esett, ám sikeresen felépült belőle. A dobos később nyíltan beszélt függőségéről, ahogy arról is, hogy már leszokott a drogokról. Egy kolumbiai újságíró az egyik rendőr szavaira alapozva állította azt, hogy a helyszínelés során kokainhoz hasonló port találtak Hawkins szobájában, azonban egyelőre semmilyen hivatalos forrás nem erősítette meg, hogy a drogok is közrejátszhatttak a dobos halálában.