Az „egymilliárd dolláros bébi” lélegeztetőgépről szerezte vissza saját divatmárkáját

Jessica Simpsonról régóta nem dalai és filmszerepei miatt hallunk, sokkal inkább alkoholproblémája miatt cikkezett róla a sajtó. Kevesen tudják, hogy évek óta milliárdos bevételű divatcégének útját egyengeti kisebb-nagyobb sikerrel – kevésen múlt, hogy a vállalkozás irányítása kicsússzon a kezei közül.

Sokat ivott, de nem ok nélkül

Bő két évtizeddel ezelőtt nemcsak Britney Spears jelent meg a popkultúrában, de a nála sokkal vadócabb és öntörvényűbb – imiddzsel felruházott – Jessica Simpson is. Őt is énekesnőként ismerte meg a világ annak ellenére, hogy sokáig színésznőnek készült – tizenkét évesen még Chuck Norrishoz is járt magánórákra. Norris nem kímélte: volt, hogy leragasztotta a lány szemöldökét, mert szerinte túl sokat mozgatta alakítás közben.

Áttörést aztán nem énekesi vagy színészi képességeinek, hanem sokkal inkább a humorának, komika személyiségének köszönhetően ért el. A kétezres évek elején számos zenei album után a realityműsorokban is kipróbálta magát: Nick Lachey eljegyezte őt, ezt pedig jó apropónak találták ahhoz, hogy az MTV-nek forgassanak egy esküvőre készülő sorozatot.

Simpsont egyre több magazin tette címlapjára, de kevésszer énekesi vagy színészi minőségében: botrányai, zűrös magánélete miatt lényegében alig esett szó karrierjéről. 2010-ben kiadott egy karácsonyi albumot, aztán be is fejezte a zenélést és a filmes ajánlatok sem találták meg őt.

Jessica Simpson innentől arról volt híres, hogy híres.

Nick Lachey után (akivel 2006-ig volt házas) 2014-ben újra férjhez ment, méghozzá egy volt amerikaifoci-játékoshoz, Eric Johnsonhoz, így egy ideig még mindig volt mit csepegtetnie a bulvárlapoknak. Ha nem saját sztorikkal, akkor a lesifotósok miatt került az újságokba: a nő egyre többször bukkant fel részegen a nyilvánosság előtt. Szakmai körökben már ennél korábban is tudtak Simpson problémáiról, ő maga viszont csak 2017-ben, öt évvel ezelőtt beszélt arról, hogy miért nyúlt az italhoz és szerekhez. Azt mondta, gyerekkorában szexuálisan molesztálta egy nála idősebb lány, amit később nem tudott feldolgozni: többször begyógyszerezte magát, amire alkoholt fogyasztott – életvitelén végül orvosi segítségével tudott változtatni.

Amikor először mondtam ki, hogy segítségre van szükségem, olyan volt, mintha az a kislány, aki voltam, újra megtalálta volna az életcélját – hogy félelem nélkül élje tovább az életét.

Az önpusztító életmódról könyvet is írt, mely 2020-ban jelent meg, és hamar bestseller vált is belőle.

Egymilliárd dolláros bébi

Nem újdonság, hogy valaki a szerepek számának csökkenése után saját vállalkozást indít: így tett George Clooney is, amikor tequilával kezdett el üzletelni, vagy Gwyneth Paltrow, aki a vaginaillatú gyertyáktól kezdve minden bolondságot forgalmazott már. Jessica Simpson pénzét és hírnevét arra használta, hogy ruhamárkát hozzon létre (aminek a nem túl fantáziadús Jessica Simpson Collection nevet adta). A márka a tinédzserek miatt futott fel, akik próbálták utánozni a színésznő különc stílusát – előfordult ugyanis, hogy a celeb leopárdmintás darabokban ment vörös szőnyegezni, vagy mackónadrágban indult boltba (ez egyébként normális, csak a hírességek esetében hökkennek meg ezen az emberek). A ruhák, amiket ő viselt, a drágább márkák termékei voltak, így a fiatalok nem is álmodhattak arról, hogy ezer dolláros magas sarkút vegyenek maguknak. Simpson nem foglalkozott a ruhák gyártásával, csupán engedélyt adott az ismert márkáknak, hogy a neve alatt adjanak ki elérhetőbb árú kollekciókat. A Simpson családnak tapasztalata is volt, tudták, hogyan működik az iparág: a korábbi zenei turnék során árultak pólókat, az énekesnő nevével ellátott termékeket.

Nagyot dobott az eladásokon Simpson egyik szerepe: a 2005-be megjelent Hazárd megye lordjai filmben ő játszotta Daisy Duke-ot, aki jellemzően hosszú csizmát, forrónadrágot és kivágott felsőket viselt. Simpson édesanyjával, Tina Simpsonnal arra a döntésre jutottak, az ikonikus szettből bevételt generálnak: kiadtak egy olyan cowboycsizmát, amit karaktere a filmben, illetve előtte évtizedekig a hasonló néven futó sorozatban is viselt.

Kerestek is egy céget, amelyikkel együtt tudnának működni: Vince Camuto vállalatánál kezdtek el érdeklődni. Simpson és édesanyja is rajongtak Camuto munkásságáért, de az egyezkedés elég sokáig elhúzódott, mivel Camuto (a profiljából adódóan) több száz dolláros lábbelikben gondolkodott és nehéz volt meggyőzni, hogy ennél jóval olcsóbb termékeket tervezzen. Camuto eleinte azt sem tudta, kicsoda a színésznő, fia világosította fel, hogy az üzletben lehet potenciál Simpson népszerűsége miatt.

Végül a divattervező 25 százalékos részesedést is szerzett a Jessica Simpson Collectionben.

Első termékük, a cowboycsizma őrületes siker lett, ezután kiegészítőkben, farmernadrágban, fehérneműben, sőt még parfümben is gondolkodtak. Üzletük, összbevételük az egymillió dollárt is átlépte elég hamar, így 2011-ben Simspon már a New York Magazin címlapjáról figyelte az olvasókat „a divatipar egymillárd dolláros bébije” szalagcím mögül. Összehasonlításul: ilyen bevétellel Michael Kors mellé tudta felküzdeni magát, ami elég nagy dolognak számít. A Bloomberg számításai szerint az egymilliárdos szám csalóka abban az értelemben, hogy a bruttó bevételek mindössze bő egy százaléka vándorolt Simpsonékhoz, ami viszont így is tizenhárom millió dollárra rúgott.

Simpson anyja volt a cég igazi feje, lánya inkább a reklámarc szerepét töltötte be, szívesen oda is állt minden fotózásra – tapasztalata miatt ezeket elég könnyen kezelte. A Bloomberg januárban arról is beszámolt, minden olyan együttműködésnél, mikor egy Simpsonhoz hasonló sztár működik együtt egy céggel, kötnek erkölcsi záradékot. Ennek megszegése esetén az ügyfelek kártérítést kapnak. Itt főként a botrányokra érdemes gondolni, melyek ártalmasak lehetnek mindkét fél szempontjából. Simpson azonban – bár bőven voltak húzós ügyei – semmivel nem tudta sokkolni a partnereit, sőt csinálhatott bármit, a vele szerződő cégeknek még tetszett is a felhajtás.

A Simpson visszatér

Később az eladások visszaestek, amiben közrejátszott Vince Camuto 2015-ös halála is. Simpsonék új partnert kerestek, mert úgy érezték, Camuto halálával odaveszett a kreatív koncepció, ezért új iránymutatásra, ötletekre volt szükségük a további munkához. Emiatt egy pénzügyi közvetítő céggel lettek partnerek: ez volt a Sequential Brands Group, amelynek 117 millió dollárért adták el cégük 62 százalékát. Jessica Simpson előrelátó volt a szerződéskötés idején:

a szerződésben kikötötte, hogy amennyiben valaha is megválna tulajdonjogától a pénzügyi cég, ő elsőbbséget élvezhessen a vásárláskor.

2019-ben a színésznő várandós volt harmadik gyerekével, a terhesség vége felé súlyos hörghuruttal kórházba került. A terhesség harmincnegyedik hetében lélegeztetőgépre is került. Ekkor gondolkodtak el azon anyjával, hogy ha felépül, a szülés után megpróbálják visszaszerezni saját cégüket, mert a Sequential pénzügyi problémái egyre látványosabbak voltak a pénzügyi piacon, halmozták az adósságot. Simpsonék arra a döntésre jutottak, kölcsönt is felvesznek csak azért, hogy visszavehessék az irányítást. 2021-ben már 463 millió dolláros adósság volt a Sequential neve mellett, a koronavírus-járvány csak rontott a számokon. Tavaly februárban jelentettek csődöt, ekkor a tulajdonukba tartozó cégekre megkezdődhettek az ajánlattételek, így bárki, akinek elengedő tőkéje volt, Jessica Simpson márkájára is igényt tarthatott.

Hamar megjelentek a potenciális vásárlók, de a család elsőbbséget élvezett: 65 millió dollárt ajánlottak a tulajdonjogért. Tavaly augusztusban elküldték a cégnek az aláírandó papírokat, amit az összeomlóban lévő Sequential habozás nélkül elfogadott.

Csak az idén januárban került pont az ügy végére: Simpson visszakapta a cégét, és most már 100 százalékban ő a főnök, minden bevétel őt illeti majd.

Tavaly novemberben, az ügy lezárásakor Simpson úgy fogalmazott, büszke arra a munkára, amit ennyi éven keresztül felépítettek, hiszen „ruhái divatosak és minden nőnek büszkén tudják ajánlani”. „Nagy megtiszteltetés, hogy édesanyámmal együtt irányíthatom a céget a következő években, hogy továbbra is magas minőségű dolgokat adjunk megfizethető áron.”

A Bloomberg kiemeli, máris terjeszkedésnek indultak: megpróbálnak betörni a kisállatokkal kapcsolatos kiegészítők piacára is. Simpsonékra nehéz feladat vár, ugyanis az már kevésbé működőképes piaci lét, hogy kizárólag boltokban árulják termékeiket, hiszen az online piac virágzik. A koronavírus-járvány alatt a termékek boltokba történő eljutása is gondokat okozott, ez csak egy további intő jel, hogy nyitniuk kell a webshopok felé.

Jessica Simpson 2022-re jutott el odáig, hogy teljes mértékben ő felel a sorsáért, és ahogy önéletrajzi könyvében írta, eddig mindig meg akarták mondani, milyen legyen és hogyan éljen.