Kanye West úgy tesz, mintha nem tudná Pete Davidson nevét

Kim Kardashian fél, hogy volt férje veszélybe sodorja a pasiját.

Egyre tovább gyűrűzik Kanye West és Kim Kardashian drámája – vagyis inkább Kanye West, Kim Kardashian és Pete Davidson drámája, amiből Julia Fox a napokban elegánsan kiszállt.

A rapper nem siratja a színésznőt, hiszen továbbra is volt feleségét szeretné visszahódítani. Valentin-napra például egy egész terepjárónyi rózsát küldött neki. Ezzel mindössze annyi a baj, hogy Kim elég jól elvan Pete Davidsonnal, akivel egy ideje már együtt járnak. Kapcsolatuk természetesen nem tetszik Kanye Westnek, a minap faszfejnek nevezte a humoristát, hozzátéve, hogy szerinte ő Hilary Cliton exe. A rapper ezen felül arra buzdította a saját rajongóit, hogy ha esetleg meglátják Pete Davidsont (akit egyszerűen csak Skete-ként, azaz angol szleng szerint spermaként emlegetett), akkor a tüdejük legmélyéről kiáltsák oda neki, hogy Kimye örök.

Ezen a ponton már Kim Kardashian is reagált az ámokfutásra, néhány képernyőfelvétel szerint (amit Kanye West osztott meg az Instagramján) arra kérte volt férjét, hogy fejezze be az uszítást, mert veszélybe sorolja a humoristát – aki egyébként nyilvánosan is beszélt már szorongásos problémáiról.

A feleségem kívánsága szerint mindenkit arra kérek, hogy ne kerüljön Skete fizikai közelébe, én majd mindent megoldok

– hangzott a képernyőfotókat összegyűjtő poszt melletti szöveg, melyekben a rapper biztosította volt feleségét arról, hogy megvédi őt és a családot, nem mellesleg pedig mindenkinek szólt, hogy ne bántsák Skete-t, azaz Pete Davidsont.

Az említett bejegyzés azóta törlődött Kanye West Instagramjól, de ide kattintva meg lehet nézni a részleteket.