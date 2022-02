Cserébe az inkognitója sem maradt meg.

Természetesen Kanye West is ott volt a Super Bowl döntőjén, ahol végignézhette az eddigi legjobb halftime show-t is. Bár kérdéses, mit látott az egész döntőből, tekintve, hogy egy fekete maszkkal a fején érkezett meg a stadionba. A maszkon voltak lyukak is így, bizonyára elcsípett egy-egy jelenetet az összecsapásból is.

Mindenesetre érthetetlen, hogyan akart inkognitóban maradni, ha gyereke, North West is mellette ült.