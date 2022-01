Ez okozhatja a folytonos tépelődést és tehetetlenségérzést (x)

A tartós rosszkedv és a folytonos lehangoltság mindenkinél másként jelentkezik, ám van néhány gondolat, amely majdnem minden depressziós fejében megfordulhat…

Így válhat tartós lehangoltsággá az átmeneti rosszkedv

Nem csupán azért lehetünk tartósan lehangoltak, mert szomorú dolgok történtek velünk vagy elveszítettünk valakit, akit szerettünk, esetleg kudarcok értek minket a munkahelyünkön. A depresszió valójában kémiai eredetű folyamat, amelynek során az agyban felborul az ingerület-átvivő anyagok egyensúlya. Mindezzel egyáltalán nem könnyű egyedül megbirkózni, ezért ha tehetjük, mindenképpen kérjünk orvosi segítséget. Gyakran sajnos a környezetünk is ront az állapotunkon: a „Szedd már össze magad, nem lehetsz ennyire gyenge!” típusú mondatok senkinek sem segítenek.

Rossz gondolatok járhatnak a fejünkben

A tartós lehangoltságtól szenvedő emberek sajátja a folytonos tépelődés, a motiváció és az örömre való képesség elveszítése, a begubózás és a csökkent gondolkodási képesség. Ha depressziósak vagyunk, akkor bármennyire is szeretnénk, nem tudunk a szeretteinkre figyelni, közben pedig azon emésztjük magunkat, hogy rossz hatással vagyunk a környezetünkre. A rengeteg rossz gondolat miatt tehetetlennek érezzük magunkat és örülünk, ha legalább a munkahelyünkön sikerül nap mint nap helytállnunk.

Bence élete egy szakítás után változott meg

Bencét 5 évnyi együtt járás után hagyta el a menyasszonya. A 30 éves informatikai szakember nehezen viselte a szakítást.

– Bár máskor is történtek már velem rossz dolgok, korábban soha nem süllyedtem olyan mélyre az önsajnálatban, mint a szakításunk után fél évvel. Azt hiszem, egyszerűen kicsúszott a lábam alól a talaj. Szinte soha nem volt jó kedvem, olyan érzésem volt, mintha nem tudnék örülni semminek. A barátaim el-elmaradoztak mellőlem, és a munkahelyemen is alig tudtam megfelelni a követelményeknek. Míg korábban mindig szívvel-lélekkel dolgoztam, ebben a nehéz időszakban halogatni kezdtem és gyakran félbehagytam a munkáimat. Egyre gyakrabban késtem is, mert reggelente nehezemre esett elindulni otthonról, napközben pedig fájt a vállam, és a fejem is hasogatott. Folyton tompának éreztem magam, és attól féltem, hogy mindent és mindenkit el fogok veszíteni – emlékszik vissza a rossz időszakra Bence.

„Segítség nélkül nem ment volna”

– Szégyelltem magam. Úgy éreztem, egy férfi nem lehet ennyire gyenge. Minden este megfogadtam, hogy másnapra összeszedem magamat, de ez soha nem sikerült. Végül egy barátom segített, aki korábban szintén volt már depressziós. Számomra felszabadító érzés volt, amikor kiderült, hogy a barátom is járt már korábban „hasonló cipőben”.

Visszanyertem az életkedvem az orbáncfűvel

– István, a barátom tudta rólam, hogy a szintetikus gyógyszerektől úgyis csak ódzkodnék, ezért is ajánlotta nekem az orbáncfűtartalmú Remotiv extrát. Ez a gyógynövényi hatóanyagú gyógyszer klinikailag igazoltan csökkenti az enyhe depresszió tüneteit és javítja a hangulatot. Az orbáncfüvet a népi gyógyászatban a lélek napsugarának is nevezik. A Remotiv extrát nem kell orvossal feliratni, így a sarki patikában nyomban vettem is magamnak egy dobozzal. a gyógyszernek hála, napról napra javult a kedélyállapotom, és idővel egyre többször képes voltam kitörni a negatív gondolatok fogságából. Azt vettem észre, hogy már ritkábban halogatom a feladatok elvégzését és reggelente is nagyobb kedvvel indulok munkába.

Vény nélkül kapható, orbáncfűkivonat-tartalmú gyógyszer