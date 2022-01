Ukrajnában már gyerekeket okítanak arra, hogyan használják a gépfegyvereket

Egy nagy csapat fiatalnak tartottak terepgyakorlatot Kijevben.

Továbbra is izzik a levegő Ukrajnában: bár egyre több politikai vezető és biztonsági szakember mondja el, hogy valójában senkinek nem állna érdekében, ha Oroszország és a Nyugat között háború robbanna ki, és mindenki azon van, hogy diplomáciai megoldás szülessen az ügyben, ennél azért több kellene ahhoz, hogy az érintett területen élőket megnyugtassák.

Ukrajna egyes részein most is számolnak azzal, hogy bármelyik pillanatban megindulhatnak a harcok, épp ezért a civil lakosságot is igyekeznek legalább alapszinten kiképezni, adott esetben a gyerekeket is. Erre utal a Metro cikke is, amelyben arról számolnak be, hogy Kijevben egy csoport gyereket oktattak arra a napokban, hogy miként használják majd a géppuskát, ha támadnak az oroszok és meg kell védeniük magukat.

A gyakorlás során persze nem igazi fegyverekkel volt dolguk, hanem Kalasnyikovok élethű, fából készült másával, ezeken sajátították el, hogyan működnek ezek a fegyverek. Az elhagyott gyárudvaron végrehajtott gyakorlatozás során a gyerekek egy akadálypályát is végig csináltak, valamint elsősegélynyújtási órákat is tartottak nekik a cikk szerint.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) felmérése szerint az ukránok több mint fele, 50,2 százalék nyilatkozott úgy, hogy ellenállna, ha Oroszország megtámadnák az otthonukat.