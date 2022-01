Kulcsár Edina: Szeretném, ha Csuti elköltözne

Már több mint két hete annak, hogy a csapból is Kulcsár Edina és Csuti szakítása folyik. A válást illetően már többször is megszólaltak a felek, legutóbb a szépségkirálynő arra kérte a nagyérdeműt, hogy ne bántsák őt és új párját, G.w.M-et „csak” azért, mert szerelmesek egymásba.

Kulcsár Edina ma ismét betekintést engedett a magánéletébe. Elmondta, hogy volt férjével még mindig együtt élnek, és kerülgetik egymást közös lakásukban. Bár a gyerekek előtt igyekeznek félretenni konfliktusaikat, a modell szerint ez az állapot már nem tartható fent, és az sem tetszik neki, hogy Csuti nem mindig tartja magát ahhoz, amiben korábban megállapodtak.

Az elején megbeszéltük, hogy ebben az időszakban nem posztolunk a gyerekekről. Csuti ezt nem mindig tartja be, emiatt pedig én kerülök nehéz helyzetbe a kommentelők előtt és kényszerülök magyarázkodásra, ami felőrli az idegeimet. Sok helyen elmondta, szeretné, ha kiegyensúlyozott lennék, de így nehéz. Egyik kezével ad, a másikkal elvesz

– magyarázta a Blikknek a szépségkirálynő.

Mint mondja, attól még, hogy nem teszi ki a gyerekeit az Instagram-történetébe, a napjainak jelentős részét velük tölti, több munkáját is lemondta azért, hogy mellettük lehessen.

A napokat felosztottuk egymás között, amikor este hazaér, és az ő napja van, akkor én elmegyek otthonról. Tisztában vagyok vele, hogy most Csuti van az áldozatszerepben, de nem szép dolog erre ráerősíteni a közösségi médiában. Ezzel nem csak nekem, a gyerekeknek is árthat

– tette hozzá.

A szépségkirálynő szeretné, ha Csuti boldog lenne, ehhez azonban szerinte az kellene, hogy elköltözzön a közös fészekből. Erre már a gyerekeit is elkezdte felkészíteni.

Fontos számomra, hogy Csuti is boldog legyen. Nem egészséges a mostani állapot, amit ő is belátott, ezért szeretném, ha elköltözne. (…) Mindig elmondom, hogy apa csak egy van, és hogy nagyon kell szeretni őt, számomra továbbra is az a legfontosabb, hogy a gyerekek ne sérüljenek, de Csutinak el kell költöznie.