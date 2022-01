12 év után először fotózták le Bridget Fondát, lehetetlen felismerni

Évek óta nem jelenik meg a nyilvánosság előtt Bridget Fonda, az 58 éves színésznő otthagyta a showbiznisz világát, már csak az anyaságra koncentrál.

Most azonban a Daily Mailnek sikerült lencsevégre kapni az egykori hollywoodi sztárt, amikor Los Angelesben kutyát sétáltatott.

EXCLUSIVE: Bridget Fonda looks unrecognisable as shy star is seen in public for the first time in 12 years https://t.co/wyNAuv00Vn

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 27, 2022