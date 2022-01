Kiadja az erkélyét egy nő, sátrat is kínál hozzá

Egy 27 éves svájci lány úgy próbálja csökkenteni a zürichi lakásának költségeit, hogy kiadja az erkélyét – írja a The Sun.

Sandra még egy kétszemélyes, vízálló sátrat is a bérlő rendelkezésére bocsát, amelyben szőnyeg, matracok és párnák is vannak.

A hirdetés szerint az erkély csodás kilátást nyújt a „csillagos égre”, és ezért havi 500 svájci frankot (kb. 173 ezer forint) kér.

