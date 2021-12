Több tízezren követtek egy kutyát az Instagramon, miután szerepelt egy tv-showban

Kihaszálta a nyilvánosság erejét, és percek alatt rajongók ezreinek a szívét rabolt el Alan, az egyik brit pub kutyája.

A LADbible beszámolója szerint az ITV-n futó Good Morning Britain stábja a The George pubban forgatott Fordingbridge-ben, arról készítettek riportot, hogy hogyan élik meg a a koronavírus-járványt a vendéglátásban dolgozók.

A műsorban megszólaltatták a tulajdonost, Caroline-t, akihez csatlakozott a pub kutyája is. Alan szereplése viszont annyira jól sikerült, hogy el is lopta a showt, a műsor nagy része inkább róla szólt.

Caroline elmondta, hogy a kutyának saját Instagram-fiókja van, de mindössze 108-an követik. Amikor ezt megtudta Richard Bacon műsorvezető, elhatározta, hogy feltornázza a számot.

– mondta a műsorvezető.

Bacon kitűzött egy célt is, azt szerette volna, ha Alen követőinek száma átlépi az 50 ezres határt.

Can we get Alan the dog beyond 50,000 followers on Instagram?

Follow masteralan_ on Instagram now! 🐶@richardpbacon | @CharlotteHawkns pic.twitter.com/tpjCdhEbyX

— Good Morning Britain (@GMB) December 22, 2021