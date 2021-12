A Konyhafőnök VIP: Tóth Vera a változatosság kedvéért megint kiborult és sírt

Megint nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy eltervezte.

Ha A Konyhafőnök VIP első helyében még nem is lehet biztos Tóth Vera, abban igen, hogy érik neki a drámakirálynő cím. Az énekesnő ugyanis túlságosan is szenzitív a versenyben. A döntő hete előtt még a stúdióból is kisétált főzés közben, mondván feladja, de Fördős Zének végül sikerült meggyőznie, hogy visszatérjen.

A helyzet azonban mostanra sem lett sokkal jobb. Tóth Vera ugyan megszerezte a séfkabátot és már csak négyen vannak versenyben, de nem bírja a nyomást és azt, hogy nem pontosan úgy alakul minden, ahogy eltervezte.

Nem hiszem el, hogy ilyen béna vagyok

– sírta el magát, amiért csúnyára sikerült az étele.