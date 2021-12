Kézfertőtlenítővel öblögetett a részeg sofőr, hogy megpróbálja becsapni a rendőröket

Egy nő attól tartva, hogy ittas vezetéssel lebukik, érdekes módon próbálta menteni a menthetőt: kézfertőtlenítővel öblítette át a száját, hátha nem mutatja ki a szonda az alkoholt, csak éppen a kézfertőtlenítő is alkoholos volt – írja a LadBible.

Sophie Nuttert azután állították félre a rendőrök, hogy észrevették, mennyire feltűnően kanyargósan halad az úton. A 29 éves lány autójának szélvédője ráadásul be is tört, a fehér kocsi egyik hátsó ajtaján pedig vérnyomok voltak. Miután megállították, két alkalommal is megtagadta, hogy megszondáztassák. Végül mikor sikerült együttműködésre bírni, a mérőeszköz 52 mikrogramm (mcg) alkoholt mutatott ki 100 ml leheletben. (Az Egyesült Államokban 35 mikrogramm a határ, amíg szabad vezetni.)

A hölgy végül a bíróság előtt is bevallotta bűnét. A tárgyaláson derült ki az a részlet is, hogy Nutter kézfertőtlenítőt tett a szájába, hogy csökkentse az alkoholszintet, de a módszer nem vált be.