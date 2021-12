A magunkkal szembeni túlzott elvárások megbetegítenek

A stressz egészségkárosító hatását szinte lehetetlen felbecsülni. A magunkkal szembeni túlzott elvárások, az állandó rohanás, fáradtság betegségeket okozhat. Nemcsak a teljesítményünk, az egészségünk érdekében is fontos, hogy kontrolláljuk a nyomást. Mutatunk öt módszert, amit a sikeres emberek is alkalmaznak, hogy minden körülmények között nyugodtak maradjanak.

A munkahelyen, a hálószobában, az edzőteremben, az óriásplakátok üzeneteiből, a családunktól számtalan elvárás zúdul ránk és kúszik be mindennapjainkba, befolyásolva ezzel a viselkedésünket, az önbecsülésünket és a kapcsolatainkat, ám ha ezek miatt túl sokat stresszelünk az nem tesz jót az egészségünknek.

Tudjuk, hogy valamennyi elvárásnak nem is kell, sőt egyenesen lehetetlen megfelelni, mégis nehéz szabadulni a béklyóikból. A legnehezebb pedig fel- és beismerni azt, hogy mindezek egyúttal belőlünk is fakadhatnak: olykor bizony mi is túl magas elvárásokat támasztunk nemcsak önmagunkkal, hanem a számunkra fontos személyekkel szemben is.

Stressz

Több kutatás is alátámasztja, hogy a stressz kimondottan ártalmas a fizikai és szellemi egészségünkre egyaránt. A Yale Egyetem vizsgálatai alapján az elhúzódó stressz elváltozásokat eredményezhet az agy önkontrollért felelős területén. Stressz hatására az agy új sejteket kezd termelni, aminek köszönhetően javul a memóriánk. Ez a hatás viszont csak rövid ideig tartó stressz esetén figyelhető meg, az elhúzódó stressz már kifejezetten rontja az agy sejttermelő képességét.

Íme az 5 módszer, amit a sikeres emberek is alkalmaznak, hogy minden körülmények között nyugodtak maradjanak:

1. Értékeljük, amink van!

A pozitív gondolatok segítenek abban, hogy a stresszt „kikukázzuk”, és olyan dolgokra fókuszáljunk, amelyek nem leblokkolnak, hanem inspirálnak bennünket. Időt kell szánnunk arra, hogy végiggondoljuk, miért lehetünk hálásak. Ez nem csupán jó érzés, hanem 23 százalékkal csökkenti a stresszért felelős kortizol hormon szintjét és így a hangulatunkat is javítja.

2. Ne beszéljünk magunkról negatívan!

Minél többet gondolunk a rossz dolgokra, annál nehezebb lesz megszabadulnunk tőlük. Ha időben felismerjük, melyek azok a gondolataink, amelyek csupán érzések, és melyek szólnak valós tényekről, akkor ki tudunk szabadulni a lefelé húzó spirálból és optimisták maradhatunk. Óriási lépés a stressz csökkentésében, ha rögtön az elején megálljt parancsolunk az önmarcangolásnak, amint ostorozni kezdenénk magunkat.

3. Kikapcsolódás

Olvassunk egy jó könyvet vagy hallgassunk bele a kedvenc relaxációs zenénkbe: a rendszeres kikapcsolódás az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy elkerüljük a stresszt. Ha kikapcsoljuk a telefonunkat, nem nézzük állandóan az emailjeinket és szánunk magunkra egy kis időt, már azzal is jelentősen csökkentjük a stresszt az életünkben.

4. Gondoljuk újra a lehetőségeinket!

Az aggodalom és a stressz egyaránt annak az eredménye, ahogyan a dolgokat látjuk. Könnyű azt mondogatni, hogy ezt vagy azt „nem tudom megcsinálni” vagy hogy „ez sose fog menni” – helyette találjuk meg azokat az okokat, amelyek miatt az adott helyzet nem jó, vagy amit csinálunk, az nem működik. Amint felfedtük ezeket, máris látni fogjuk, hogy min kell változtatnunk a siker érdekében.

5. Lélegezzünk és aludjunk!

A stresszkezelés legegyszerűbb módja, ha megtanulunk helyesen lélegezni. A légzésre való összpontosítás segít abban, hogy a figyelmünket eltereljük a gondokról és a blokkoló stresszt elűzzük magunkból. Mindenekelőtt álljunk meg, és pár percig csak a légzésünkre figyeljünk – mindezt csukott szemmel, kényelmesen elhelyezkedve az ágyunkon.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos az alvás az érzelmi intelligencia és a stresszkezelés szempontjából is. Ha nem alszunk eleget, vagy nem elég jó az alvásunk minősége, akkor az önkontrollunk, a figyelmünk és a memóriánk egyaránt romlik.

Érdemes a lehető leghívogatóbb légkört megteremteni a hálószobánkban. Legyen minden nagyon kényelmes, rendezett és tiszta. Csakis olyan tárgyakkal vegyük magunkat körül, amelyek a pihenést szolgálják. Gyújtsunk esténként gyertyát, füstölőt, ami segít nyugodt, kellemes hangulatot varázsolni.

