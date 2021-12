Feledékeny és kúsznak fel a kilók: alváshiány is okozhatja

A kialvatlanság és az alvászavarok hosszú távon károsak lehetnek az egészségünkre, illetve számos területen negatívan befolyásolhatják az életünket. Fontos ezért, hogy időben felismerjük, ha rendszeresen alvásproblémákkal küzdünk.

Több mint elgondolkodtató, hogy hazánk felnőtt lakosságának mindössze 2 százaléka számolhat be arról, hogy zavartalanok az éjszakái, míg 70 százalékuk ritkán, vagy soha nem érzi úgy, hogy eleget aludt volna. A kóros kialvatlanság jelensége azonban nem csak nálunk, hanem az egész civilizált világon tapasztalható, és sokat elmond a modern ember lelkiállapotáról az is, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az alvászavart jelölte meg a depresszió leggyakoribb tüneteként, hozzátéve, hogy az utóbbi tíz évben a betegség előfordulása drámaian növekszik. A témával foglalkozó szakemberek tapasztalata az, hogy egyre később fekszünk és egyre korábban kelünk, így összességében csökken az alvással töltött óráink száma. Pedig ez hosszú távon biztosan nem vezet jóra.

De miért olyan fontos az alvás?

Azt, hogy kielégítő mennyiségű és minőségű alvás nélkül az ember fizikai és lelki egészsége nem őrizhető meg, a tudomány egyértelműen bizonyította már. Álmunkban zajlik ugyanis egy sor regenerációs, növekedési és újjáépítési folyamat a testünkben, de hasonlóképpen a napi események, kisebb-nagyobb traumák és pozitív élmények lelki feldolgozása, „megemésztése” is ekkor történik meg. Ha tehát ez a fázis sérül vagy kimarad, arra mind a test, mind a psziché negatív változásokkal reagál.

Így teheti tönkre az egészségünket és az életünket a rossz alvás

Az alvászavarok az emberi szervezetben hosszú távon olyan súlyos betegségeket idézhetnek elő, mint a szív- és érrendszeri problémák, diabétesz, emésztési zavarok vagy éppen a romló memória. Nagyon gyakori velejárója a rossz alvásnak már rövid távon is a kóros elhízás vagy fogyás, ami további megbetegedésekhez vezethet. Lelki oldalról depresszióval és a belőle fakadó számos káros következménnyel lehet számolni: visszaesik a teljesítményünk és a koncentrációnk a munkában, motiválatlanság és érdektelenség uralhatja el a szexuális életünket, míg a társas kapcsolataink, barátságaink és egyéb szociális kötelékeink felszínessé válhatnak vagy teljesen leépülhetnek. Egyszóval a kialvatlanság az egész életünket rossz irányba fordíthatja.

Kérjünk segítséget!

Kezdetben talán még nem igazán aggódunk amiatt, ha rosszul alszunk, legfeljebb egy kicsit bosszúsak vagyunk miatta. Legtöbbünkben fel sem merül, hogy segítséget kérjen, csak mert éjjelente egyszer-kétszer felébred. Pedig ez aggasztó jel, és ha társulnak hozzá további tünetek – például zihálva felriadás, gyakori éjjeli vizelési inger, alvajárás, hangos horkolás, fogcsikorgatás, nyugtalanító érzés a végtagokban, vagy éppen az elalvásra való képtelenség –, akkor egyértelmű, hogy nem pusztán néhány rossz éjszakáról van szó, hanem komolyabb alvászavarról.

Sokan még ebben az állapotban sem gondolnak rá, hogy a probléma innentől már szakértőre tartozik, helyette inkább házi praktikákkal próbálják helyreállítani az éjszakák nyugalmát. Ha ezek sem használnak, akkor viszont tényleg nem szabad tovább halogatni a dolgot, hanem igenis orvoshoz kell fordulni. Erre azért is szükség van, mert a szakszerű vizsgálat során fény derülhet esetleges betegségekre, amelyek akár okozhatják is az alvászavart – például belgyógyászati, pszichiátriai, fül-orr-gégészeti, kardiológiai, pulmonológiai, urológiai elváltozásokra –, így ezeknek a célzott kezelésével az álmatlanság is megszüntethető lehet.

