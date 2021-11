Szórakozni akart az exével, elküldött neki egy Taylor Swift idézetet – nem gondolta, hogy ez lesz a vége

A viccelődésnek nem gondolta, hogy ez lesz a vége. És ez nem az, hogy újra összejöttek, mert nem jöttek.

Az utóbbi időben volt/van egy olyan trend az interneten, ami arról szól, hogy küldjünk el egy Taylor Swift szöveget a volt párunknak. Egy tiktoker, Laleh Khorsandi is részt vett ebben, Swift Enchanted című dalából küldött egy részletet, de erre a válaszra nem számított.

Kérlek, ne szeress bele valaki másba,

azaz „Please don’t be in love with someone else”, szól a dal, mire a volt barát, aki „egyszer csak hirtelen eltűnt” arról érdeklődik, biztos neki akart írni Khorsandi?

Khorsandi pedig csak folytatta a dalszöveggel:

Kérlek, ne várjon rád senki

(„Please don’t have somebody waiting on you”), amivel aztán még jobban meg tudta kavarni az exét, akinek nem tűnt fel ez egy dalból vett idézet. És akkor itt jött a meglepetés válasz a férfitól, aki azt válaszolta:

Merre vagy? Odamehetnék hozzád? Nem tudtam korábban elmondani és sajnálom, de mindig nagyon szeretlek.

És átmehetett.

Az már további videókban fejtette ki a nő, hogy a srác át is ment hozzá, de aztán hazaküldte, egyrészt mert nagyon késő volt, másrészt, mert Khorsandinek rendeznie kellett a gondolatait.

Annyit megbeszéltek még, hogy elmennek együtt vacsorázni másnap. El is mentek, és Khorsandi a követőinek annyit elárult, hogy egy ideig randiztak, csak a férfi „érzelmileg elérhetetlen” volt akkoriban.

Elmentünk vacsorázni és beszélgettünk és nagyon jó volt hallatni olyan dolgokat, amiket megfogalmaztam magamnak, mikor úgy volt, hogy nem látom többé őt.

Olyanokat mondott el Khorsandinek az exe, amiket korábban nem tudott volna így kimondani.

Sikerült mindent tisztázniuk, de a férfinek volt még egy mondandója:

hamarosan külföldre utazik.

Mintha a szívébe kést döftek volna, úgy érezte magát Khorsandi, legalábbis ezt mutatja a videójában.

Sajnálta a nő, mert reménykedett, helyre tudják hozni, de már az is „szép dolog”, hogy így sikerült rendezniük a helyzetet, és elérniük azt a lezárást, amire szüksége volt.