Hal a tortán: Polgár Árpád a műsorban kijelentette, hogy 25 éve nem vacsorázik

Így nem lesz könnyű dolga.

Mint minden héten, most is új sztárokkal indul a Hal a tortán című műsor, melyet hosszú évek után felélesztett a TV2. Ezen a héten Oszvald Marika és Polgár Árpád már biztosan szerepel majd a műsorban. Utóbbi azt is elárulta például, hogy több mint két évtizede nem vacsorázik. Ez már önmagában is érdekesen hangzik, pláne, hogy ezt már az elején kijelenti egy olyan műsorban, aminek a lényege, hogy öt napon át vacsoravendégként vesz részt a többiek otthonában. Mindezzel ő is tisztában van, így a műsorban viccet is csinál az ügyből.

Nagyon távol áll tőlem a magyaros étel, legalább huszonöt éve nem vacsorázom. És most itt vagyok egy ilyen vacsorázós műsorban, ami elég vicces és valóban furcsa. De, most a játék kedvéért bármit le lehet nyomni a torkomon

– magyarázta.