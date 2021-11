Egy éve ilyenkor: idegen férfihang szólalt meg a babamonitorból

Mint minden héten, most is mutatjuk, mi érdekelte olvasóinkat leginkább egy éve ilyenkor.

Már szinte nem is meglepő, hogy egy éve is a túlzsúfolt kórházakról és a vírustagadókról szólt minden. A legolvasottabb cikk egy 40 éves exfocista beszámolója volt, aki a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban találkozott rettenetes élményekkel. Korábban nem is hitt a koronavírusban.

Egy éve szerencsére még viszonylag kevesen ismerték a koronavírus-fertőzés fura tünetét, az ízlelési és a szaglási képesség elvesztését. Van, aki extrém módon demonstrálta ezt egy videóban.

A rendkívül nagy érdeklődést kiváltó cikkek között volt annak az amerikai tinédzsernek a története, aki úgy érezte, meg kell hoznia élete legnehezebb döntését.

Megírtuk egy ausztrál anya rettenetes élményét is. Bizarr történet Melbourne-ből.

Még ennél is durvább esetről írtak az orosz lapok. A holttestet egy erdőben sétáló férfi fedezte fel.