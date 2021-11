Túl jól védte a tizenegyeseket az iráni női válogatott kapusa, ezért megvádolták, hogy férfi

Jordánia felháborodást váltott ki a futballközösségben, miután az ország azzal vádolt meg egy nemzetközi női játékost, hogy valójában férfi – írja a LADbible.

Az ország felszólította az Ázsiai Labdarúgó Szövetséget, hogy folytasson hivatalos vizsgálatot Irán női válogatottjának a kapusa, a fenti képen a szóban forgó mérkőzésen megörökített Zohreh Koudaei ellen, hogy megállapítsák a nemét – közölte az India Times.

A jordánoktól származó súlyos vádak azután merültek fel, hogy Irán a kapusuk bravúrjának köszönhetően 4-2-re legyőzte Jordániát egy büntetőpárbajban a 2022-es női Ázsia-kupa szeptemberi selejtezőjében.

A történelmi győzelemmel az iráni női válogatott első alkalommal kvalifikálta magát az Ázsia-kupára.

Úgy tűnik azonban, hogy Jordánia egyszerűen nem tudta túltenni magát a vereségen, a Jordán Labdarúgó Szövetség elnöke, Ali Bin Al-Husszein herceg ugyanis „nemi igazolási kérelmet” nyújtott be Koudaei ellen, és az erről szóló dokumentumot Twitteren is megosztotta.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX

— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021