Jeff Bezos barátnője találkozott DiCaprióval, a netezők szerint egyből elfelejtette, hogy van pasija

A Twitteren óriásit megy egy videó, melynek három főszereplője van:

Hármuk találkozása az Art+Film Gálán történt, ahol Bezos barátnője meglehetősen fangirl állapotba került a színészt meglátva, még oda is bújt hozzá, hogy megölelgesse – miközben milliárdos párja csak nézte az egészet. A netezők persze már ellepték a Twittert mémekkel, miszerint DiCaprio most vesztette el az Amazon-előfizetését (merthogy a cég Bezos birtokában van).

Bezos is vette a lapot, ő a neten üzent humorosan fenyegetőzve DiCapriónak, miközben egy „vigyázat, meredek sziklafal, életveszély!” feliratú tábla mögött ácsorog:

– írta, utalva ezzel a netezők szavaira, akik szerint Lauren Sánchezt nagyon könnyen elcsábította megjelenésével a színész.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021