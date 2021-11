Járai Mátééknak volt egy szabályrendszerük, mi fér a nyitott házasságba, de aztán változtattak

A Frizbiben vendégeskedett Járai Máté és Járai Kíra, akik nem tudták kikerülni, hogy a nyitott házasságról ne kérdezze őket Hajdú Péter. A műsorvezető arról érdeklődött, hol vannak a határok a kapcsolatukban, van-e bármilyen szabályrendszerük, avagy mindenki azt csinál, amit csak akar.

Járai Máté válaszolt erre:

A szabályok folyamatosan változtak. Mindenféle szabályunk volt: ismerőssel, kollegával, baráttal soha. Aztán ismerőssel dehogynem, kollégával dehogynem, baráttal dehogynem. Olyan is volt, hogy na jó, de csak egyszer. Tehát nem viszony lesz, hanem egyéjszakás kaland, és akkor az szép volt, jó volt. És aztán jött az, hogy ha egyszer jó volt, kétszer is jó lehet! Én is féltékeny vagyok, mint az állat, dobtam már a kedvenc bögrémet a falhoz.