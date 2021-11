Elfoglalt egy tantermet egy kóbor jávorszarvas Kanadában

Csütörtökön egy fiatal jávorszarvas a szarvaival betörte egy észak-kanadai iskola egyik ablakát, majd elfoglalta az egyik termet, az akciójáról pedig számos felvétel készült.

A történetet – melyről az NBC News is beszámolt – Saskatchewan tartomány kormánya osztotta meg Twitteren. A kóbor szarvas Saskatoonban – a tartomány legnagyobb városában – a Sylvia Fedoruk iskolában okozott kisebb fennakadást, de a bejegyzésből az is kiderül, hogy az iskola személyzete értesítette a rendőrséget, akik az állatot épségben visszaszállították a vadonba.

Students at @SylviaFedoruk School in Saskatoon will have quite the story to tell when parents ask “How was school today?” Some exceptional work from Ministry of Environment conservation officers and @SaskatoonPolice resulted in the animal being safely returned to the wild. pic.twitter.com/j8yOKU5a1z

— Government of Saskatchewan (@SKGov) November 4, 2021