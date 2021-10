Heidi Klum nagyon készül a halloweenre, nekünk meg rémálmaink lesznek tőle

Filmet forgatott a kedvenc ünnepére.

Nehéz lenne még egy olyan embert találni, aki annyira rajong a halloweenért, mint Heidi Klum. Őrületes jelmezeiből korábban már készítettünk egy galériát és habár idén – a járványhelyzetre való tekintettel – lefújta a buliját, a hangulatról most is gondoskodik. A modell leforgatott egy filmet, aminek már a részleteitől is rémálmaink lesznek.