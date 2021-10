Egy éve ilyenkor: Czutor Zoltán gennyesen fröcskölő fekélyes sebnek nevezte Dér Henit

Mint mindig, most is mutatjuk, mi érdekelte olvasóinkat leginkább tavaly ilyenkor.

Eléggé a tévéműsorok tematizálták a tavaly őszt, a Nyerő Párosban például egymásnak feszültek a versenyzők.

Hetekig beszéltek az emberek Puskás Peti vallomásáról, amikor elmondta, nagyjából 400-500 nővel szexelt életében Dallos Bogi előtt. Bochkor Gábor kicsit utánaszámolt az elhangzottaknak és kételkedett a valódiságukban.

A TV2-n tavaly szeptemberben is volt Dancing with the Stars, akkor arról írtunk, hogy Marsi Anikó táncpartnerét, Vas Zsoltot kidobták a műsorból és Szabó Gábor táncosra cserélték.

Egy Rolando Visbal nevű halász és barátja először farönknek nézte a vízen hánykolódó valamit, amiről csakhamar kiderült, hogy élő ember. Kihúzták a vízből, és a partra vitték. A halász videót is készített az olykor eszméletét elveszítő majd magához térő nőről.

Listánk utolsó szereplőjéhez nem is kell mit írnunk, a cím mindent elmond.