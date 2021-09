Feldobná lakása belső tereit? Ezek 2021 legkreatívabb faldekorációs ötletei (X)

Nincsenek nagy festményei, de szeretné, ha Ön is gyönyörködhetne a falakban, amikor végignéz lakásán? Manapság szerencsére már számos kreatív ötlet áll rendelkezésére mindazoknak, akik házilag szeretnék megszépíteni otthonukat. A jó hír pedig, hogy mi is összegyűjtöttük 2021 legjobb tippjeit!

1. Óriás poszterek, falra vetített minták

Ha van egy hatalmas falfelületünk, amivel első ránézésre nem tudunk mit kezdeni, mi sem kézenfekvőbb: fedjük le az egészet! A kreatívabb lelkületűek akár ki is vetíthetnek a falra egy képet, amit aztán maguk festenek le, de aki inkább az egyszerűbb megoldások híve, a tapéta- vagy otthondekor-boltokban már kaphat készen is óriásposztereket, változatos témákban és mintákkal.

2. Makramék

Manapság újra divatba jöttek a faldekorációként sem utolsó makramék. Akár élénk, akár natúr színű, kevésbé élénk fonalakból készülnek, ezek a fonott szálú, csomózott darabok nagyon mutatósak tudnak lenni, gyakorlatilag bármilyen stílusú szobában. Ha érezzük magunkban az erőt, akár saját kezűleg is elkészíthetjük őket, ugyanis nem túl bonyolult megtanulni a technikájukat.

3. A törött kerámiák és üvegek új élete

Eltört a tükör az előszobában, esetleg a fürdőben? Vagy az erkélyről, teraszról zúdult le néhány cserép a macska miatt? Véletlenül se dobja ki a maradványokat, inkább ragassza fel őket egy nagyobb kartonlapra, és helyezze ki a szobája falára! Csak akkor tudja meg, mennyire elegáns és modern egyszerre ez az ötlet, miután kipróbálta. (Vagy persze akkor, ha keres néhány képet róla az interneten.)

4. Fotókkal telirakott fal

Klasszikus megoldás, melyet tinédzserként talán még mindannyian alkalmaztunk – ötletessége mégsem elhanyagolható. Azon túl, hogy ha ránéz, biztosan felvidítja majd a sok-sok emlék. Még formába is rendezheti a falon – mindez pedig kijön már néhány ezer forintból is. A kollázson alapuló faldekoráció szintén elkészíthető egyedül is, de ha igazán profi, mutatós megoldásra vágyik, érdemes szakértők segítségét is igénybe vennie.

5. Nyomtatható vászonképek

A vászonképek talán sosem fognak idejétmúlttá válni – leginkább amiatt, mert ma már a saját emlékeinket is viszontláthatjuk rajtuk. A legkülönbözőbb témákban, akár híres festők képeit is tapétára, poszterre nyomtathatja, de személyre szabottan, a saját fotóiból is készíttethet faldekorációkat.

Vágyjon bármilyen faldekorra is, a fenti ötletek segítségével garantáltan feldobhatja lakása belső tereit!