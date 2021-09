Négy éve már, hogy arra vár, a hatóságok újra élőnek tekintsék

2017 óta próbálja bebizonyítani, ő valóban él.

A most 59 éves Jeanne Pouchain-t 2017-ben nyilvánították halottnak. Erre egy levélből jöttek rá, ami egy francia bíróságtól jött, és azt állt benne, hogy meghalt, a férjének és fiának pedig helyette kell kifizetnie tartozását.

A levél egy bonyolult jogi eljárás része volt, amit Pouchain takarítással foglalkozó vállalkozásnak korábbi alkalmazottja indított. A hiba kijavítása pedig, szemben azzal, amit gondoltak, egyáltalán nem volt könnyű és gyors.

Pouchain nem tudott így dolgozni, és otthonát sem nagyon merte elhagyni, mert sem személyije, sem TAJ-kártyája nem volt, nem lehetett. A család holmijainak egy részét a bírósági végrehajtók foglalták le, megtakarításaik pedig arra mentek el, hogy visszaállítsák a dolgokat a régi kerékvágásba.

Az életem egy nagy semmi. Úgy érzem, semmi hasznom. Semmi vagyok és semmi hasznom. És ezzel nehéz megbékélni

– szomorkodott a Reutersnek az asszony, aki férjével együtt él egy kis faluban Lyon közelében.

A nő azonban most újra elkezdett reménykedni, hogy a bíróság újra tárgyalja az ügyét. Noha még mindig hónapokba telhet, míg felülvizsgálják Pouchain ügyét, és a bíró hivatalosan is elismeri, hogy nem halt meg, és nem is szabadott volna annak tekinteni, egy listát írt össze, mit fog tenni, ha ez megtörténik.

A legfontosabb az egészsége lesz, úgyhogy el is megy majd kivizsgáltatni magát, mert pár dolog nincs rendben a szervezetében. TAJ-kártya hiányában nem kapott megfelelő ellátást. Mindössze hat foga maradt, de ez csak egy a számos egészségügyi problémája közül.

Annyira örülnék, ha beleharaphatnék egy almába… Annyira szeretném, ha lennének fogaim.

A másik álma, hogy újra élvezhesse az életét. Nappal még csak-csak elvan valahogy, de az éjszakái borzalmasak, nem tud másfél óránál többet egyhuzamban aludni.