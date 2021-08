Nyolcévesen egyetemre megy az orosz lány, az apja elégedetlen

Alisza Tyepljakovát már korábban is felvehették volna.

Egyetemista lesz egy nyolcéves orosz kislány. Alisza Tyepljakova sikeres érettségi vizsgát tett, és felvételt nyert a Lomonoszov Egyetem pszichológia szakára – a hírt a tanszék sajtósa is megerősítette a Lenta.ru-nak.

A zsenigyereknek titulált moszkvai kislány apja, Jevgenyij Tyepljakov elégedetlenségének adott hangot, amikor a Pjatij Kanal (Ötös csatorna) nevű tévének nyilatkozott: szerinte

egy évet így is elvesztegettek, mert az iskola nem adta ki időben a lányának a bizonyítványt, de majd behozzák a lemaradást.

A férfi korábban a Lenta.ru híroldalnak elmondta: nem foglalkoznak a kritikákkal, szerinte a lányának most van szüksége arra, hogy felsőoktatási képzést kapjon. A család anyagi feltételei adottak (az apa már be is fizette a tandíjat), szerinte a kislánya beilleszkedésével sem lesz probléma.

A tervek szerint az ötéves képzést két esztendő alatt végezné el a kislány – aki így maximum 11 éves lesz, amikor egyetemi diplomát tarthat a kezében.

(Kiemelt képünkön: Alisza és apja az RBK csatorna stúdiójában)