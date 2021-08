Virtuális szemüvegpróba otthonról, ma már ez is lehetséges

Elsőre talán meglepő lehet az online szemüvegvásárlás szemüvegpróba nélkül, pedig a kanapéról akár pizsamában is felpróbálhatjuk, szelfit készíthetünk és kiválaszthatjuk a hozzánk illő szemüvegünket. A kiterjesztett valóság technológiával szinte ránk adják a felpróbálásra kinézett darabokat.

A technika segítségével kinyílt a világ. Feltöltünk, chatelünk, megosztunk, vásárolunk. Legyen szó akár ételről, bútorról, ruháról, kozmetikumról, vagy éppen játékról. Sőt, most már azért sem kell elhagyni az otthonunkat, ha lecserélnénk szemüvegünket.

Aki használja például a Facebookot, az ismeri azokat a vicces effekteket, amivel feldobják a videótelefonálást. Ilyen, amikor cicabajszot jelenít meg a szoftver az orrunk alatt, vagy szemüveget tesz a szemünkre, vagy akár megfiatalít. Ehhez a technikához hasonlítható az a virtuális szemüvegpróba funkció, amelyet az Ofotért webshop alkalmaz.

A döntés

Nem egyszerű a döntés, ha szemüvegválasztásról van szó. A megfelelő darab kiválasztásához nagyon sok türelemre van szükség, hiszen óriási választék áll rendelkezésünkre az optikákban. A szemüvegkeret kiválasztásánál sok tényező játszik szerepet: többek között ilyen az ár és az öltözködési stílus, mellyel a szemüvegnek harmonizálnia kell. Mindemellett az is nagyon fontos, hogy milyen arcformánk van. Tehát, a szemüveg kiválasztásakor az esztétika és a funkcionalitás egyaránt lényeges tényezők.

Miért online?

Ezért is remek kezdeményezés, hogy most már kényelmesen otthonról, családtagjaink vagy barátaink körében és segítségével hozhatjuk meg a döntést. Nem beszélve arról, hogy így nem vesztegetjük az időnket feleslegesen. Az üzletekben eltöltött idő, valamint az utazás ideje és útiköltsége helyett akár sokkal hasznosabban is tölthetjük az időnket. A szemüveget akár a kedvenc pizsamánkban éjjel vagy nappal is felpróbálhatjuk, és meg is vásárolhatjuk. Sokan a Covid miatt sem szeretnek még üzletekbe járni, így számukra is kényelmes és hasznos lehet online rendelni.

Virtuális szemüvegpróba Szemüvegét már akár otthona kényelméből is felpróbálhatja vásárlási kötelezettség nélkül, melyet pár kattintással, egyszerűen elérhet. Virtuális szemüvegpróba szolgáltatásunk több száz szemüvegkeretre elérhető, próbálja ki Ön is!

Mátrix

Elsőre talán meglepő lehet az online szemüvegvásárlás szemüvegpróba nélkül. A kiterjesztett valóság technológiával szinte ránk adják a felpróbálni kívánt szemüveget, hogy aztán megcsodáljuk magunkat a virtuális tükörben és eldöntsük beleszerettünk-e a kiválasztott szemüvegbe. Mindehhez nem kell más, csak egy számítógép vagy egy okostelefon, amin engedélyezni kell a kameránk használatát.