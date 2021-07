Titokban is lehet a szabadban „szexelni”

Játékosan is el lehet érni azt, hogy a szexuális feszültséget fenntartsuk a nyáresti randikon. Anélkül, hogy perverzek lennénk.

Diszkréten is megoldható, hogy nyáron a szabadban valamilyen szexuális játékot játsszunk (természetesen törvényes keretek között), semmi gond nincs azzal, hogy a koronavírus-járvány miatti bezárások miatt/után jólesne a hálószobán kívül is együtt lenni. Ezt lehet szórakoztató, örömteli, játékos módon is kivitelezni, ráadásul rendkívül jó közös élménnyé válhat.

Ilyen például, ha bizonyos mozdulatokra, cselekvésekre valamilyen játékos büntetést találunk ki: megállapodunk abban, hogy bizonyos szavakat nem mondunk ki, ha ezt valaki megszegi, valamilyen ruhadarabot diszkréten le kell vennie magáról az egyik közeli mosdóban. Ehhez ad tippeket a Kinkly.com, és bár az eredeti cikk kifejezetten a kinky műfajt kedvelőknek szól, a remek ötleteket fel lehet használni úgy, hogy a szexualitás bármilyen formáját kedvelők is élvezzék a játékot.

A beszéd is lehet izgató, pláne ha tiltják

Általánosságban igaz, hogy a szex akkor jó, ha van benne játékosság, ötlet és fantázia. Továbbá akkor, ha nem az a cél, hogy minél hamarabb, minél nagyobb és több orgazmust éljünk meg, hanem inkább, hogy fenntartsuk a szexuális feszültséget. Ez utóbbi ugyanis az, amitől izzik a levegő két ember között. Ez pedig nem akkor keletkezik, amikor már az aktus zajlik, hanem jóval előtte. A legunalmasabbnak tűnő programot is fel lehet azzal dobni, ha azt tartjuk szem előtt, hogy ezt a szexuális feszültséget megtaláljuk a közösen töltött időben. A megszokott beszélgetések helyett – amik a hétköznapokról szólnak a legtöbb pár esetében – inkább válasszunk olyan témákat, ami felkelti mindkét fél kíváncsiságát.

A téma lehet az, kinek, mi van a fantáziájában, mit próbálna ki szívesen, van-e esetleg szexbakancslistája. Arról is jó beszélgetni, milyen volt a kapcsolat első időszaka, kinek melyik randi volt a kedvence és miért. Belemelegedhetünk, és folytathatjuk a beszélgetést azzal, mik azok a szexuális élmények, amiket igazán élveztünk. Azok, akiknek nem okoz nehézséget a szexről beszélni, magasabb szinten is művelhetik ezt a randikon: határozzanak meg bizonyos szavakat és kifejezéseket, amiket nem mondhatnak ki, és ha valaki megszegi a szabályt, akkor valamilyen kívánságot kell teljesítenie. Ez persze nem lehet anyagi vagy direkt szexuális kérés, főleg nem olyan, amiről az ember tudja, hogy a partnere nem szívesen menne bele. Olyasmi legyen, mint például egy félórás simogatás meztelenül, vagy 20 percnyi csókolózás.

Fotók küldözgetése egymásnak (akár az étteremben is)

Ahogy a hétköznapok rutinját képes feldobni, ha pikánsabb képeket küldünk egymásnak, amikor távol vagyunk egymástól. ugyanúgy a randit is feldobhatjuk néhány, a mosdóban készített melltartós szelfivel. A bevállalósabbak akár erősebb képeket is készíthetnek. (Érdemes betartani azt az alapszabályt, hogy vagy a test vagy a fej legyen a képen, a kettő együtt inkább ne.) Képzeljük csak el, vacsorázunk, borozunk, beszélgetünk, és egyszer csak megérkezik a telefonra egy-egy izgató fotó a partnerről. Az, hogy éppen semmit nem lehet csinálni, mert nyilvános helyen vagyunk, megadja az alaphangulatot. A szexcsetek, további fotók küldözgetése pedig kiegészítheti az estét.

Az is jó, ha a szextinget választjuk a fotók helyett, és egy-egy érzékibb üzenettel indítjuk be a hangulatot. A szexuális tartalmú üzenetek akkor érik el a célt, ha személyesek, és ha nem túl közönségesek. Azok számára, akiknek nehéz ilyesmiket írniuk, ajánlott erotikus novellákat idézni, esetleg verseket, szépirodalmi műveket is elő lehet venni a témában. A randi garantáltan jó lehet így, és ráadásul nyilvános helyen mások előtt bőven a radar alatt maradunk a szexuális életünkkel.

Ivójáték máshogyan

A szexuális hangulathoz társulhat néha alkoholfogyasztás, de az csak akkor támogathatja az együttléteket, ha éppen annyi mennyiséget iszunk, ami segít ellazulni. Egy bizonyos mérték felett gátolja a szexuális életet: nehézkessé válhat a merevedés elérése vagy akár annak megtartása. Az ivójátékot ennek ellenére is ki lehet próbálni, ennek az a lényege, hogy ha valamilyen ismétlődő cselekvést, mondatot vagy akár elhaladó autókat látunk, akkor nem az alkoholhoz nyúlunk, hanem szexuális játékot kreálunk belőle. Például annyiszor egy percig csókolózunk, orális szexelünk, vagy annyi ideig tart az előjáték egésze.

Úgy is felhasználhatjuk az ivójáték szabályait, hogy például bizonyos ideig kell a partnernek valamilyen korlátozást eltűrnie: legyen akár az, hogy annyi ideig nem használhatja a kezeit szex közben, esetleg a szem letakarásáról is egyezkedhetünk. Ha az öt fő érzékszerv közül egyet-egyet időnként kizárunk, a szex tényleg másmilyen élményt nyújthat. Akik nem idegenkednek a szexuális játékoktól, a bugyiba applikált izgatókat is használhatják – a partnernél legyen a távirányító és annyiszor használja, ahányszor a játék szabályai előírják. Így is örömteli lehet a szex.

Fontos a diszkréció

A felsoroltak csak ötletek, amiket bárki úgy alakíthat, ahogy szeretne. A szabadban való bármilyen szexuális tevékenységeknek azonban megvannak a maga szabályai, amiket érdemes nem áthágni – az egyik ilyen a közszeméremsértés elkerülése, ugyanis büntetést is vonhat maga után, ha valaki lebukik. A másik ilyen, hogy lehetőleg tartsuk be a higiéniai szabályokat: könnyebb és gyorsabb a szabadtéri kaland, ha nincs alsónemű a nőkön, azonban így a fertőzések veszélye óriási. Célszerű inkább felvenni induláskor, és legfeljebb a bár vagy étterem mosdójában megszabadulni ettől a ruhadarabtól.

Jó, ha keresünk egy diszkrét sarkot, ahol a magánéletünket élhetjük, nem biztos, hogy jó, ha a legforgalmasabb, zajosabb területen próbálkozunk akár csak beszélgetni. Békésebb, nyugodtabb helyeket keressünk a nyári randikhoz, legyen szó akár éjszakai fürdőzésről vagy táncos estéről. Némi óvszer sosem árt a táskában, ahogy arra is ügyeljünk, hogy mindenféle mókázás kölcsönös beleegyezésen alapuljon.

