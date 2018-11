Sexting: Ezeket írd, hogy ne legyél sok vagy bunkó

Akarlak. Néha ennyi is elég egy üzenetben ahhoz, hogy elindítsuk a sextingelést, és olyan napunk legyen, ami bőven eltér az átlagostól. A biztonságos és tudatos sextingelésről nem árt mindent megtudni.

A szexuális hangulatot sejtető vagy direkt szexre utaló üzenetek azóta az életünk részei, hogy a csetelés teljesen hétköznapi cselekvéssé vált. Akár szexkapcsolatról, akár párkapcsolatról legyen szó, fel tudja dobni a mindennapokat egy üzenet az imádott személytől, amiben csak annyi áll:

Kívánlak.

A jól megválasztott szöveges üzenet valóban izgalmas kalandokba sodorhat bárkit, amennyiben megmarad nagyon személyes üzenetnek. De a bénácska, túl sok vagy bunkónak ható üzenettel éppen az ellenkezőjét érhetjük el, nemhogy szex nem lesz aznap, de még lehet, hogy a szakítás szélére sodorja a kapcsolatot. A csetelésnek, sms-ezésnek megvan az a rossz hatása, hogy sokkal könnyebben félreérthetjük egymást, mint szóban vagy személyesen, hiszen akkor hallunk hangsúlyokat és látjuk egymás gesztusait. A jó sexting tehát korántsem könnyű műfaj, de meg lehet tanulni, ebben Vanessa Marin szexuálterapeuta cikke is segít.

Közönséges szavakat soha!

A farkam oké, de a faszom már nem, akkor sem, ha olyan párokról van szó, akik éppen a következő ValóVilágba szeretnének jelentkezni. A szopást se erőltessük, a nyalás sem való a sextingbe, inkább a következőket írjuk ezek helyett:

Akarom, hogy betedd a számba. (nem kell nevén nevezni)

Felizgattál, vágyom rád, nedves/kemény vagyok.

Azt akarom, hogy csókolj hosszan – ott is.

Hiányzik az érzés, hogy bennem vagy/benned vagyok.

Az eufemizmusokat sem érdemes belevenni, hiszen attól csak röhögőgörcsöt kap a másik a vonal végén, viszont azt bátran lehet kérni, hogy bizonyos filmben látott jelenetet szívesen megélnénk együtt.

Fantáziák megosztása

A szexuális fantáziákról sokan nehezen vagy egyáltalán nem tudnak beszélni. A sexting jó platform erre, nem kell szemtől szembe kimondani, csak leírni. Ide természetesen ne azok a vágyak kerüljenek, amiket a legdurvább pornóból szedtünk elő az agyunkból, hanem inkább olyasmik, amik a másik számára is befogadható, kellemes és izgató lehet. A közös ismerősökkel való csoportszex sem jó ötlet: lehetőleg ne azt kérjük, hogy a „dögös szomszédlánnyal” együtt szexeljünk hármasban, hiszen ez szintén a szakítás szélére viheti a kapcsolatot.

Rossz kislány/fiú voltam, meg kell büntetned.

Imádok arra gondolni, hogy maszturbálsz.

Olvastam ezt a cikket (a bármilyen szexuális cselekedetről, szexpózról), és elgondolkodtatott.

Szeretek arra gondolni, hogy keményen belém teszed /beléd teszem.

Saját humor és közösen megélt múltbéli élmények mehetnek

A saját belsős poénok, amiket csak a pár tagjai értenek, bátran legyenek részei a szexcsetelésnek, ezeket úgy válogassuk meg, hogy közük legyen valamilyen múltbéli közös szexuális élményhez.

Emlékszel, amikor a kocsiban csináltuk a hátsó ülésen a Duna-parton?

Eszembe jutott az a szexpóz, amit tavaly ilyenkor a hotelben hoztunk össze Prágában.

Nem tudok másra gondolni, csak ahogy tegnap megkötöztelek/fenekeltelek/bekötöttem a szemed.

Bókok, bókok, bókok

A nők egy része szereti azt hinni, hogy ő az egyetlen, a nagybetűs nő, akivel a legjobb a szex, akivel a legszebbek a hétköznapok. Természetesen ez a férfiakra is igaz, a bókokból sosem lehet elég senkinek.

Nem bírok magammal, ha a közeledben vagyok.

Soha nem vonzódtam senkihez ennyire, mint hozzád.

Nem lehet veled betelni.

Incselkedés magasfokon

Az incselkedés lényege, hogy pontosan annyit adunk a másiknak magunkból, amennyi felkelti a kíváncsiságát, nem pedig annyit, hogy lecsapjuk a vágyát. Akkor is küldhetünk izgalmas üzenetet a másiknak, amikor tudjuk, hogy épp elindul a munkából hazafelé, és várhatjuk olyan állapotban a kölcsönös sextingelés után, hogy abból akár szex is legyen. A sexting semmiképpen ne arról szóljon, hogy csak azért csináljuk, mert szexet akarunk, és kicsikarjuk a másikból. Ennek inkább valami olyasmi a célja, hogy felkeltsük és fenntartsuk egymás iránt a vágyat – de nem erőltetve azt.

Nem hagyom, hogy elélvezz, amíg nem könyörögsz érte.

Elég finom álmom volt tegnap éjjel kettőnkről.

Magamat simogatom és közben rád gondolok.

Ne küldj képet a farkadról, nem jön be a nőknek A nők egyáltalán nem tartják olyan menőnek a dickpicet, mint ahogy azt sok férfi hiszi.

Ha a sexting csak szöveg, biztonságosabb, izgatóbb

Hülyeség, hogy a sexting hozzátartozna a jó párkapcsolathoz, és mindenkinek üzengetnie kellene vagy szexi fotókat kellene küldözgetnie a szerelmének. Ha a szexuális tartalmú üzenetek kéretlenül érkeznek, az zavaró, gondoljunk a dickpicekre, ezért is jó tudni, hogy sextingelés nélkül is lehet teljes és szép a párkapcsolat, lehet harmonikus a szexuális élet. Pláne a tizenéveseknek fontos ezt tudniuk, hiszen a korosztályukban jellemzően jelen van a sexting, és a visszaélések is gyakoriak a szexi-melles-csücsörítős képekkel. 18 év alattiakról tilos szexuális tartalmú képeket készíteni, továbbítani, elküldeni, ha valakivel ez történik, akkor hívja a Kék vonalat, a 116 111-es telefonszámot. Érdemes szem előtt tartani, hogy 18 éves korunk felett csak és kizárólag megbízható embernek küldjünk magunkról szexi képeket, azokon lehetőleg vagy valamelyik nemi szervünk legyen, vagy az arcunk, de a kettő együtt soha, hiszen ezzel könnyen lehet azonosítani bárkit. A tetoválások szintén ilyenek.

A párkapcsolatok végén is megtörténhet, hogy az egyik fél sértettségében bosszúra használja a kapott képeket, emiatt is célszerű a szöveges üzeneteket előnyben részesíteni. Nem utolsósorban az is a szöveges üzenetek mellett szól, hogy ha izgalmas a mondanivaló, az úgy hat, mint az erotikus novellák, csakhogy a személyes élmények és a szerelem miatt felfokozottabb az élmény. A nőknél ezek biztosabban célt érnek mint a dickpicek.